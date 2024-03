WWE : La défaite inimaginable à WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 6 et 7 avril prochains, la WWE organisera du côté de Philadelphie ‘WrestleMania XL’, la 40e édition du plus grand show de l’année sur la planète catch qui a donné lieu à des moments d’anthologie. Il y a dix ans, l’événement fut marqué par l’une des défaites les plus impactantes de l’histoire de la discipline.

C’est un moment que les spectateurs présents au Mercedes-Benz Superdome de La Nouvelle-Orléans le soir du 6 avril 2014 n’ont pas oublié. Visages déconfits, mains sur la tête, les fans n’en croyaient pas leurs yeux lorsque l’Undertaker s’inclina contre Brock Lesnar à WrestleMania 30, après vingt et une victoires en autant de participations face à dix-huit adversaires différents lors du plus grand show de l’année dans le monde du catch, parmi lesquels Kane, Ric Flair, Edge, Randy Orton, Shawn Michaels ou encore Triple H. La ‘ streak ’, nom donné à cette série de victoires, est devenue au fil des années une véritable tradition, au point que peu de personnes la voyaient s’interrompre avant la retraite de l’Undertaker.

🔴 La fin de la streak de l'Undertaker !Probablement le moment le plus choquant de l'histoire de la WWE !La réaction des fans présents, à l'attente de l'annonceur qui confirme la victoire de Brock Lesnar, un moment historique. ➡️ C'était il y a 9 ans à Wrestlemania 30 ! pic.twitter.com/x457D4uWfW — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) April 6, 2023

L’importance de la ‘streak’ à WrestleMania

« Peu après le match contre Flair (WrestleMania 18 en 2002, NDLR), c'est là que la streak a vraiment pris vie. Elle est vraiment devenue spéciale , se remémora l’Undertaker en 2023 dans le podcast Six Feet Under. Il y avait des gars qui vous disaient, et il y en a encore qui vous le diront, "Je me fiche de savoir si je fais le main event ou pas. Je veux la streak". C'était une telle attraction. "Qui la fera tomber?" On arrive à 13-0, 14-0. C'était du style : "Oh, est-ce que c'est le gars qui va battre cette streak ?" Je ne suis pas du genre à vanter mes propres mérites, mais à plusieurs reprises, c'était aussi important que le main event. Est-ce que ce type est celui qui va mettre un terme à cette streak ? C'était juste un moment vraiment spécial ». Brock Lesnar fut ainsi l’heureux élu, une décision prise à la dernière minute.

La décision a été prise le jour même

Malgré l’importance de ce choix, l’Undertaker révéla il y a quelques années que la WWE décida de faire perdre sa star peu de temps avant le début de WrestleMania XXX. « Il y avait eu des va-et-vient. Je me suis présenté ce jour-là en pensant que j'allais gagner, et ça a changé le jour même , déclara-t-il en 2020 dans le podcast Pardon My Take. C'est comme ça. J'ai vérifié auprès de Vince (McMahon, alors président de la WWE). Il m'a dit : "Mark, si ce n'est pas lui, qui va te battre ?" Je lui ai répondu : "D'accord, c'est à toi de décider, et si c'est ce que tu veux, alors c'est ce que nous ferons". Tout ce que je voulais, c'est m'assurer qu'il avait bien réfléchi à tout cela, parce qu'à cette époque, il s'agissait de savoir qui serait le main event, puis il y avait 'The Streak'. Ces deux éléments étaient les deux choses les plus importantes à WrestleMania. Si vous n'étiez pas dans le main event, vous vouliez absolument être contre l'Undertaker pour essayer de briser "The Streak". Évidemment, si vous la brisez, vous perdez cet aspect de WrestleMania. Je voulais donc m'assurer qu'il était confiant et c'est la décision qu'il a prise. Le reste appartient à l'histoire, je suppose. »

In 2017 Roman Reigns defeated The Undertaker at WrestleMania 33 and got Booed out the arena the following night on Raw 😂 https://t.co/nlGtYjVxLY pic.twitter.com/DzRUFjFBC9 — 2Tz (@Thereal2tz) October 17, 2023

L’Undertaker aurait préféré une autre personne