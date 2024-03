«Je serai le maire de Paris» : Une star de la WWE s’y voit déjà

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 30 avril dernier, Baron Corbin était acclamé comme jamais par les fans de la WWE présents à l’Accor Arena pour assister au show annuel proposé par l’organisation de catch en France. Près d’un an après, l’Américain de 39 ans n’a rien oublié de cette soirée, s’imaginant désormais revenir afin de profiter de la vie parisienne… et prendre la place d’Anne Hidalgo à l’Hotel de Ville !

De passage à l’Accor Arena l’an dernier, la WWE ne s’imaginait pas à une telle réaction pour Baron Corbin. Débarquant des États-Unis avec son costume heel (le terme pour désigner les ‘méchants’ dans le catch), le catcheur de 39 ans a reçu les acclamations du public parisien, une initiative lancée par le créateur de contenus Sturry sur les réseaux sociaux qui a visiblement donné une folle idée à l’Américain.

Baron Corbin après #WWEParis : « Ce soir était au-delà de l’incroyable !! Merci. Je pense que je dois déménager ici maintenant car c'était une nuit que je n'oublierai jamais. (…) Ce soir c'était sauvage ! Comme je l'ai dit, je ne l'oublierai jamais ! » (TW)🙌🏼🇫🇷 @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/FOPW1u3oac — Bernard Colas (@BernardCls) April 30, 2023

« Je vais rester et je serai le maire de Paris »

Dans l’émission The Bumb , Baron Corbin est revenu sur l’incroyable accueil réservé par les fans français de la WWE, l’amenant à vite vouloir retrouver le sol français. « Paris ! Il faut que j'y retourne, il y a un pay-per-view là-bas. Je me demande qui je dois détruire pour pouvoir participer à ce pay-per-view avec mon gars (son coéquipier Bron Breakker) » , a lancé Baron Corbin, en référence au premier pay-per-view de la WWE en France le 4 mai prochain près de Lyon : "Backlash France". Euphorique, la star a surenchéri avec humour en imaginant la vie parisienne qui pourrait l’attendre après cette folle soirée du 29 avril 2023. « Backlash ? La réception serait incroyable, et puis je vais rester et je serai le maire de Paris. Je vivrai là-bas et je mangerai de la bonne nourriture tous les jours parce qu'après cette réception, je pourrais très bien être le maire de Paris. Paris a-t-il un maire ? » Pas sûr toutefois qu’Anne Hidalgo envisage de lui laisser son fauteuil même le temps d’une journée.

« La WWE à Paris ? Le point culminant de ma carrière »