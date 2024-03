MMA : L’autre phénomène français qui a mis le feu au PFL Paris 2

Arnaud De Kanel

Même si tous les regards étaient tournés sur le choc entre Cedric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov, d'autres combattants français étaient présents sur la carte du PFL Paris 2 jeudi dernier. Parmi-eux, l'un des chouchous du public, à savoir Abdoul Abdouraguimov. Et le phénomène n'a pas déçu en offrant une énorme bataille à Jack Grant.

Non, Cedric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov n'étaient pas les deux seuls hommes présents dans l'octogone jeudi dernier à l'occasion de la deuxième édition du PFL Paris. Kevin Del, Islem Masraf & Ibrahim Mané se sont notamment imposés un peu plus tôt dans la soirée au même titre qu'un certain Abdoul Abdouraguimov. Le showman né au Dagesthan et arrivé en France à l'âge de 14 ans, a répondu aux attentes placées en lui.



MMA : « Voilà ce que vous avez raté », la folle révélation de Doumbè sur son entrée face à Baki https://t.co/TvqbT6qJXw pic.twitter.com/nJQdtcKyxJ — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Abdoul Abdouraguimov a encore fait le show

Phénomène de l'ARES et véritable sensation lors du premier passage du PFL à Paris fin septembre, Abdoul Abdouraguimov a régalé l'Accor Arena jeudi dernier. Dans l'ombre du très attendu Doumbè-Baki, le Nantais était le co-maint event de la soirée avec son combat face à Jack Grant. Arrivé sur la légendaire musique d'entrée de John Cena à la WWE, l'étoile montante du MMA français a enflammé la salle parisienne en remportant son combat à la décision après une énorme bataille au sol comme l'on pouvait s'y attendre. Micro en main, il a alors demandé au public de scander « Cedric t'es mort » à l'issue de son combat histoire de chauffer encore un peu plus la salle. Contrat à nouveau rempli pour Abdouraguimov qui reste sur huit victoires de suite. Le Lazy King a tenu à adresser un message au public sur les réseaux sociaux à sa manière, avec un brin d'humour.

«Nous continuons l'apprentissage et nous allons vite retourner à la salle pour continuer à progresser»