MMA - UFC : Mis KO par Poirier, Saint-Denis s’excuse publiquement

Florian Barré

Sur Instagram ce dimanche, Benoît Saint-Denis a tenu à mettre les choses au clair au sujet de sa performance dans l’octogone contre Dustin Poirier lors de l’UFC 299. Le Nîmois, mis KO par « The Diamond » dans le deuxième round, n’a pas manqué de remercier ses supporters mais a également avoué souffrir d’une infection l’ayant considérablement affaibli.

À l’issue du premier round face à Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis n’était pas loin d’intégrer le top 5 des poids légers de l’UFC. Malheureusement, le God of War , trop incisif, s’est retrouvé allongé au sol sur le dos deux minutes et trente secondes plus tard, l’arbitre au-dessus de lui signalant la fin du combat. Ainsi, quelques heures plus tard, une fois ses esprits retrouvés, l’ancien membre des forces spéciales est revenu sur sa défaite à travers un post Instagram sincère.

« C’était impossible pour moi de… »

« Malheureusement, ce soir, je n'ai pas pu pleinement m'exprimer. Mon corps n'a pas suivi après une semaine d'antibiotiques pour lutter contre une infection. Pendant toute la semaine, j’étais présent mais mon corps absent, il ne réagissait pas comme d’habitude. Je n’avais qu’un round à vous donner. », a-t-il avoué tout en félicitant son adversaire du soir : « Désolé de vous avoir déçu, je reviendrai plus fort, merci à Dustin (Poirier) d'avoir accepté ce fight. C’était impossible pour moi de ne pas saisir l’opportunité d’un tel combat. Merci à tous pour le soutien, merci à mon équipe et ma famille. »

McGregor et Dana White félicitent BSD