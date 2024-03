MMA - UFC : L’incroyable KO subi par Benoît Saint-Denis (vidéo)

Florian Barré

Alors qu’il affrontait Dustin Poirier pour le plus grand combat du MMA français de l’année, et l’un des plus grands combats pour le MMA français de l’histoire, Benoît Saint-Denis a pris la foudre au deuxième round. Pourtant, tout avait parfaitement commencé puisque le « God of War » avait aisément dominé la première reprise. De quoi réveiller les poings du « Diamond ».

C’est une défaite qui va faire mal aux fans de Benoît Saint-Denis. Ce dimanche matin, aux alentours de 6h10, le natif de Nîmes est entré dans l’octogone de l’UFC 299 pour affronter Dustin Poirier, légende de l’organisation. Porté par l’envie de soumettre ou finir le meilleur adversaire qu’il ait eu à affronter jusqu’à présent au cours de sa carrière, BSD a étalé toutes ses qualités dans le premier round. Sonné, « The Diamond » est revenu avec des intentions plus claires, que le tricolore n’a pas mis longtemps à découvrir.

🤯🤯🤯 C'EST TERRIBLE ! DUSTIN POIRIER MET KO BENOÎT SAINT DENIS ! Avec un terrible crochet. BSD est tombé les armes à la main. pic.twitter.com/GO2eE6XjRJ — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 10, 2024

Les mots honnêtes de Poirier après son KO

En difficulté pendant plus d’un round, Poirier a finalement réussi à surprendre Saint-Denis en contre, à mi-distance. Un coup d’arrêt pour le Français qui voit son ascension être freinée par cet énorme KO ; le premier dans sa jeune carrière. « Il est dangereux. J’en prenais plein la figure, qu’est-ce qu’il est costaud. Il fallait que je lui donne sa chance. J’ai beaucoup de respect pour lui. », a ainsi avoué Poirier à la fin du combat.

BSD pourra tirer des leçons de cette défaite