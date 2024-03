MMA - UFC : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder Saint-Denis vs. Poirier ?

Florian Barré

Dans la nuit de samedi à dimanche, en co-main event de l’UFC 299, Benoît Saint-Denis ne pourra plus faire marche arrière. L’actuel numéro 12 des poids légers de l’organisation reine de MMA affrontera un adversaire redoutable et redouté par la majorité des combattants : Dustin Poirier. Et pour ne rien manquer de cette folle soirée, le10sport vous partage toutes les informations à savoir sur l’évènement.

Invaincu depuis son arrivée à l’UFC, si l’on omet sa défaite contre Elizeu Zaleski dos Santos, condamné pour dopage, Benoît Saint-Denis s’apprête à vivre le moment le plus fou de sa jeune carrière en MMA. Samedi soir aux États-Unis, dimanche matin en France, le « God of War » fera face à Dustin Poirier dans l’octogone, actuel n°3 de la catégorie lightweight. Une victoire ferait du Nîmois un prétendant sérieux au titre, détenu à l’heure actuelle par Islam Makhachev. Mais comment ne rien manquer de l’évènement ?

MMA - UFC : Avant son combat, Saint-Denis met Poirier en garde ! https://t.co/PVyaDJYqLX pic.twitter.com/rePKGdD6j7 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

RMC Sport, diffuseur de l’UFC en France

Afin de ne pas rater une seule seconde de l’UFC 299 qui se déroule au Kaseya Center de Miami, il faudra allumer sa télévision sur RMC Sport 2 dès 00h dans la nuit de samedi à dimanche. Pour les gros dormeurs, la carte principale démarrera à 4h du matin, heure française. Enfin, pour voir seulement le combat de Benoît Saint-Denis, il faudra être présent aux alentours de 5h30 du matin. Pour s'abonner à RMC sur votre téléviseur, les offres débutent à partir de 19,99 euros par mois. Mais RMC propose aussi un pass combat à 10 euros, vous permettant d'avoir accès à la chaîne pour le week-end.

La carte des combats de l'UFC 299

- Sean O'Malley vs. Marlon Vera

- Dustin Poirier vs. Benoit Saint-Denis

- Kevin Holland vs. Michael Page

- Gilbert Burns vs. Jack Della Maddalena

- Petr Yan vs. Song Yadong

- Curtis Blaydes vs. Jailton Almeida

- Katlyn Chookagian vs. Maycee Barber

- Mateusz Gamrot vs. Rafael dos Anjos

- Pedro Munhoz vs. Kyler Phillips

- Ion Cutelaba vs. Philipe Lins

- Michel Pereira vs. Michal Oleksiejczuk

- Robelis Despaigne vs. Josh Parisian

- Joanne Calderwood vs. Maryna Moroz

- CJ Vergara vs. Assu Almabayev