Saint-Denis vs. Poirier : Le pronostic osé de Volkanovski, « je pense qu’il aura le dessus et le finira »

Qui de Dustin Poirier ou de Benoît Saint-Denis aura une chance d’affronter Islam Makhachev pour la ceinture des lightweights de l’UFC ? Pour l’heure, rien n’assure que le vainqueur de ce duel au sommet soit certain d’avoir un combat pour le titre, mais une chose est sûre, celui-ci se rapprochera grandement de cet objectif. Alexandre Volkanovski, lui, a sa petite idée quant à l’issue du co-main event de l’UFC 299.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Benoît Saint-Denis concourra pour l’histoire du MMA Français. Face à Dustin Poirier, légende de l’UFC, le natif de Nîmes tentera de grimper dans le top 5 de l’organisation reine des arts martiaux mixtes. Pour le moment, BSD n’est « que » 12e chez les poids légers mais une finition ou une soumission pourrait vraiment changer la donne. Et si les bookmakers priorisent une victoire du God of War, Alexander Volkanovski, lui, ne voit pas les choses de cette manière.

« The Great » livre son analyse

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC, récemment détrôné par Ilia Topuria d’un magnifique KO, estime que Dustin Poirier a pris des risques pour sa carrière mais que ces derniers s’avoueront payants : « Nous savons que Poirier a prouvé son excellence au plus haut niveau donc ce sera un combat de grande envergure pour Benoît. S’il remporte la victoire il progresserait dans les classements. C’est une opportunité immense pour Benoît. C’est plus risqué pour Poirier étant donné que Saint-Denis est loin derrière lui au classement, tout en étant aussi dangereux qu’un combattant du top. Cela devait arriver chez les poids légers, les meilleurs combattants s’affrontaient entre eux et maintenant les autres veulent se hisser au sommet. »

« The Diamond » vainqueur ?