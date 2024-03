UFC : Mauvaise nouvelle pour le MMA français, Ciryl Gane est encore boycotté

Florian Barré

Ce dimanche, un peu plus de deux heures avant le combat de Benoît Saint-Denis à l’UFC 299, Curtis Blaydes et Jailton Almeida se sont affrontés pour une place de choix dans la catégorie poids lourds. Et c’est bien le « Razor » qui s’est imposé par TKO dans le deuxième round face au brésilien. Désormais, l’Américain est en quête d’une première ceinture et c’est tout logiquement que le dossier Ciryl Gane s’est ouvert, avant d’être vite refermé.

À 33 ans, Curtis Blaydes est reparti du bon pied lors de l’UFC 299. Après une défaite cinglante contre Sergei Pavlovich, l’Américain s’est repris face à Jailton Almeida. À la suite d’une tentative de takedown raté du Brésilien, Razor a saisi l’opportunité pour assener son adversaire de coups au visage. Ainsi, Blaydes s’offre une nouvelle chance de viser le titre, détenu pour l’heure par Jon Jones. Mais pour atteindre cet objectif, il devra passer par une nouvelle étape intermédiaire, qui pourrait s’appeler Ciryl Gane.

Gane a refusé Blaydes, qui lui rend la pareille

Malheureusement pour le Français, qui n’a plus combattu depuis plus de six mois et qui attend toujours le nom de son futur adversaire, Blaydes refuse catégoriquement de se soumettre à la volonté du « Bon Gamin ». En effet, celui-ci a clairement fait savoir que combattre Gane, mieux classé que lui, n'était pas ses plans : « Non, mais ce ne sera pas Gane. J’ai l’impression que vous essayez tous de me pousser vers Gane, ça n’arrivera pas… Je l’ai déjà sollicité par le passé, et il n’a pas voulu. »

Blaydes vs. Aspinall en prévision ?