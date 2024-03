MMA : Doumbè moqué par Fernand Lopez après sa défaite

Florian Barré

Jeudi soir, Cédric Doumbè a chuté de très haut lorsque l’arbitre a annoncé que son combat contre Baysangur Chamsoudinov était terminé, et perdu par la même occasion. Une décision controversée que le natif de Douala prend à la rigolade depuis, comme en témoignent ses prises de paroles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, un autre homme s’amuse également de la situation. Il s’agit du très réputé coach de « Baki », Fernand Lopez.

Depuis qu’il s’est incliné face à Baki sur un arrêt contesté de l’arbitre jeudi soir, Cédric Doumbè ne cache pas que la situation dans laquelle il s’est retrouvé est grotesque. L’ancien champion du Glory Kickboxing a dû renoncer à la quasi-totalité de la troisième reprise en raison d’une écharde coincée dans son gros orteil. Depuis, les réseaux sociaux s’enflamment. Des vidéos, des montages, des photos humoristiques voient le jour et le Franco-Camerounais préfère en rire. Cependant, celui-ci estime ne pas avoir perdu et attend une revanche rapidement !

« Faites attention aux bouts de verres »

Une idée qui ne plaît pas à l’entraîneur de Baysangur Chamsoudinov, Fernand Lopez, connu pour suivre Ciryl Gane depuis ses débuts en MMA et ancien coach de Francis Ngannou lors de son arrivée en France. Tout d’abord, celui qui a été accusé par Doumbè d’avoir eu recours à la violence auprès de son ex-femme, a commenté la défaite de ce dernier sur X : « Oubliez les angles morts, faites attention aux bouts de verres qui traînent ». Une référence à sa fameuse phrase largement détournée par Doumced .

