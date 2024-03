MMA : Doumbè dévoile la date potentielle de sa revanche contre Baki

Florian Barré

C’est contre toute attente que Cédric Doumbè s’est incliné face à Baysangur « Baki » Chamsoudinov ; la faute à une écharde dans le pied du natif de Douala obligeant l’arrêt définitif de l’arbitre durant le 3e round. Pourtant les deux combattants se livraient une guerre impitoyable et serrée dont l’issue était encore incertaine. Et forcément, cette décision nourrit désormais de la frustration et une revanche entre les deux hommes est déjà à prévoir.

Cinq mois après une entrée remarquée au PFL, Cédric Doumbè, figure emblématique du kickboxing, est remonté dans la cage ce jeudi pour une rencontre très attendue. Le combat, qui s'est tenu à l'Accor Arena de Paris, a vu s'affronter deux mastodontes français dans l'un des combats les plus attendus de l’année. Face à « Doumced », Baysangur Chamsoudinov a impressionné et pouvait encore prétendre à la victoire à la décision des juges lorsque l’arbitre a décidé de mettre fin au combat durant le 3e round.

Une revanche dans deux mois ?

Pour une écharde, 20 000 spectateurs présents dans l’arène, ainsi que plusieurs centaines de milliers derrière leur écran, sont restés sur leur faim. Même sentiment pour Doumbè lui-même, frustré de ne pas avoir pu montrer tout ce qu’il voulait : « Y a pas eu de combat. Le public a envie de le voir et c’est frustrant pour lui (Baki) comme pour moi. Pour moi parce que, entre guillemets, c’est une défaite. Pour lui parce que c’est pas une vraie victoire. Même lui, je pense qu’il ne dira pas ‘j’ai gagné’ mais vous voyez déjà comment ça va se passer sur les réseaux. Donc il faut un vrai combat. Au mois de mai ils ont booké la salle donc j’espère que ça se fera au mois de mai. » a-t-il lâché face aux médias.

Baki veut aussi un deuxième opus !