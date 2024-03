MMA : « J’ai rien compris », Doumbè explique sa défaite

Florian Barré

La première défaite de Cédric Doumbè en MMA s'est produite de manière étrange. Jeudi soir, « The Best » affrontait Baysangur Chamsoudinov lors du main event du PFL Europe à l'Accor Arena de Paris. Ce devait une grande soirée pour l'une des plus grandes stars du PFL, mais malheureusement celle-ci s'est terminée dans l’incompréhension totale et de manière décevante lorsque l'arbitre Marc Goddard a arrêté le combat au troisième round en raison d’une écharde.

Alors que Baysangur Chamsoudinov a semblé remporter le premier round contre Cédric Doumbè ce jeudi au PFL Paris 2, la tendance était en train de s’inverser quand soudain, une scène étonnante s’est produite. Au cours d'une accalmie entre les deux hommes, l’arbitre Marc Goddard a appelé à l'action avant que Baki ne pointe du doigt Doumbè, lui faisant apparemment signe de se battre. Ce dernier a ensuite regardé Goddard et a montré son pied comme s'il y avait un problème. C’est alors que l’arbitre a sauté sur l’occasion pour arrêter le combat malgré les protestations immédiates du septuple champion du Glory.

L’explication de Doumbè

Après le combat, Doumbè s’est justifié face à la presse, expliquant la scène de son point de vue : « Je me tourne vers l’arbitre parce que je sens que j’ai un truc qui me gêne de ouf sur l’orteil. Il me dit, tu peux pas arrêter. Je me dis « waw ok » et du coup je continue. Je sens que ça me gêne mais je peux pas arrêter donc j’arrête pas. Baki me voit, il voit que je suis gêné. Il se retourne vers l’arbitre en lui disant ‘enlève le’ et je regarde aussi l’arbitre et l’arbitre arrête. J’ai rien compris ! […] J’ai compris que je ne pouvais pas arrêter le combat mais la deuxième fois c’est pas moi qui ai arrêté le combat. Dans ce cas-là avertit le aussi. Franchement j’ai rien compris. »

« C’est la faute à personne »