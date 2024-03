MMA : Le coach de Doumbè prend Baki « très au sérieux »

Florian Barré

Si Cédric Doumbè semble très serein avant d’affronter Baysangur Chamsoudinov, au point de prendre le temps de tourner des vidéos YouTube où il se moque de son futur adversaire en amenant une ambulance dans l’enceinte de l’Accor Arena et en prenant rendez-vous dans une clinique au nom de « Baki », le coach du natif de Douala prend quant à lui la mesure de l’évènement qui attend son protégé.

Dans quelques heures, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov règleront leurs différends dans la cage du PFL Paris 2. La France entière attend ce moment depuis des semaines, notamment grâce au trashtalking insistant de Doumced à l’encontre de son homologue d’origine tchétchène. D’un côté, The Best possède un bilan de 5-0 en MMA depuis sa reconversion. Avant cela, il a été sept fois champion du Glory Kickboxing. Baki, lui, est l’un des plus gros prospects du MMA Français. À seulement 22 ans, l’ancien judoka affiche un bilan de 9-0.

MMA : Salahdine Parnasse de retour dans la cage du KSW en avril https://t.co/9uKIllJpBA pic.twitter.com/gw6NImfWak — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Baki est un gros client »

Ainsi, l’affrontement entre les deux hommes signera la première défaite de l’un ou de l’autre. Et c’est ce jeudi soir que cette opposition de style donnera son dénouement. Pour l’heure personne ne sait ce qu’il se passera dans l’octogone. Pas même Mehdi Otmane, entraîneur de Cédric Doumbè. Celui-ci s’est livré dans une interview accordée à La Sueur. Il explique qu’il ne faut pas prendre le Franco-Tchétchène à la légère : « Baki est un gros client. Je le prends très au sérieux. J’aime bien Baki, j’ai regardé ses combats et je continuerai de les regarder après. C’est le plus gros test pour Cédric ».

Doumbè donné vainqueur par son coach