MMA : Doumbè vs. Baki, Benoît Saint-Denis lâche son pronostic

Florian Barré

Il reste moins d’une semaine avant que Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov règlent leurs différends dans l’octogone du PFL Paris, à l’Accor Arena. Depuis des semaines, l’affrontement entre les deux hommes fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ainsi, après Ciryl Gane et Francis Ngannou c’est Benoît Saint-Denis qui s’est arrêté sur le sujet, lors d’un entretien avec son sponsor Unibet.

Le 7 mars, Cédric Doumbè et Baki se feront face sous l’égide du PFL. Pour son deuxième combat dans la promotion, le natif de Douala compte bien montrer aux 20 000 personnes qui ont pris leur billet qu’il n’est pas simplement un adepte du trashtalk. Face à un adversaire totalement différent de lui, tant dans le caractère que dans le style - Baki étant un athlète discret plutôt complet quand Doumbè, très excentrique, est un kickboxeur de renom - l’ancien champion du Glory espère bien faire entendre la foudre qui sort de ses poings.

MMA : Une nouvelle division à l’UFC ? « C’est déjà sûr » d’après Fiziev ! https://t.co/HnjfQO1RHr pic.twitter.com/oSnNOFwv1s — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« Ça peut être un pétard mouillé »

Et si ce duel dont on entend parler sans relâche depuis des mois a tout pour plaire, il pourrait aussi décevoir selon Benoît Saint-Denis. Dans une interview accordée à Unibet, le God of War a livré son analyse : « Je pense que c'est un bon combat pour les deux, ils ont envie de se tester. Les deux auront l'opportunité, s'ils continuent à gagner, de peut-être venir à l'UFC et y faire quelque chose. Grosse opposition de style. Un combattant assez complet qui vient vraiment du monde du MMA et une légende du pieds-poings. Le combat en lui-même, on verra ce que ça va donner. Ça peut faire des étincelles comme ça peut être un pétard mouillé, parce que les oppositions de style, c'est souvent les combats que ça donne . » a ainsi avoué BSD .

Saint-Denis se prépare pour le 9 mars