MMA : « C’est vraiment difficile », Benoît Saint-Denis se lâche sur sa nouvelle notoriété

Le 9 mars, Benoît Saint-Denis aura rendez-vous avec son histoire. Le natif de Nîmes, ancien membre des forces spéciales et actuel n°12 de la catégorie des poids légers de l’UFC, peut réaliser l’exploit d’atteindre le top 5 de sa division, s’il bat Dustin Poirier, légende du MMA. Un sixième succès de rang lui offrirait une notoriété encore plus grande, alors même qu’il a parfois du mal à la gérer actuellement.

Le jour tant attendu par les fans français de MMA approche. Dans un peu plus d’une semaine, Benoît Saint-Denis sera au Kaseya Center de Miami pour y affronter Dustin Poirier. Alors qu’il termine tranquillement sa préparation, le God of War fait le tour des médias avant son combat. Invité du Super Moscato Show sur RMC Sport, la nouvelle coqueluche du MMA français est revenue, entre autres sujets, sur sa nouvelle notoriété.

BSD est partagé concernant sa nouvelle vie

Actuellement 12ème des poids légers, une victoire face à Poirier, double vainqueur face à Conor McGregor en 2021 et qu’il considère comme une demi-finale, pourrait le faire passer dans une autre dimension. Une dimension qu’il a beaucoup de mal à gérer pour l’heure : « C'est vraiment difficile. C'est à la fois le bonheur et la fierté d'être suivi et d'être beaucoup soutenu, mais c'est aussi la malédiction de perdre beaucoup de moments à soi et en famille ainsi que dans la vie quotidienne. »

« Je goûte à cette couronne épineuse »