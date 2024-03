Boxe : Tyson Fury analyse le combat Ngannou vs. Joshua

Florian Barré

Tombeur de Francis Ngannou le 28 octobre 2023, Tyson Fury aurait presque pu se faire surprendre par l’ancien champion poids lourds de l’UFC. S’il a même été compté par l’arbitre après avoir été étourdi par une droite du Camerounais, le « Gypsy King » s’est finalement adjugé la victoire à la décision des juges. Vendredi soir, il sera présent pour voir le natif de Batié affronter Anthony Joshua à Riyad, et a ainsi livré son analyse.

Actuel champion WBC des poids lourds, Tyson Fury assistera au combat tant attendu entre Francis Ngannou et Anthony Joshua vendredi soir, à Riyad, en Arabie saoudite. Et s’il y a bien un homme dont on attendait l’analyse, c’est bien le Gypsy King . En effet, s’il n’a jamais affronté AJ , Fury a déjà eu affaire au Predator il y a de cela cinq mois. Quoi qu’il en soit, il connaît très bien les deux hommes. Ainsi, dans un entretien accordé à Stomping Ground , Fury a partagé son pronostic.

MMA - UFC : Avant son combat, Saint-Denis met Poirier en garde ! https://t.co/PVyaDJYqLX pic.twitter.com/rePKGdD6j7 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« Je m’en fiche, pour être honnête »

Rempli d’un certain détachement quant à la situation, Tyson Fury a affirmé que les deux étaient en mesure de s’imposer : « Je ne sais pas et je m'en fiche, pour être honnête. Je vais y aller... Ce qui devra arriver arrivera. Le meilleur gagnera ce soir-là. Ce sont des géants, des poids lourds, n'est-ce pas ? Que ce soit l'un ou l'autre, chacun peut gagner. Il y a plusieurs bons et brillants combats vendredi. J'attends avec impatience de voir l'évènement, l'évènement tout entier. »

