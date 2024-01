EXCLU : Les titres, Backlash France et objectifs XXL… Une star de la WWE annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à la WWE en 2017, Tyler Bate a attendu sept ans avant de pouvoir faire ses débuts dans le roster principal de la compagnie. Le 5 janvier dernier, il apparaissait ainsi à "Smackdown" en tant que partenaire mystère de son ami Pete Dunne. A cette occasion, et à quelques jours du "Royal Rumble", le 10 Sport s'est entretenu en exclusivité avec l'ancien champion britannique.

Pour commencer, j’aimerais revenir sur vos débuts à Smackdown. Comment cela s'est-il déroulé en coulisse et quand avez-vous su que vous seriez sur le show ?



Tyler Bate : J’ai su que je serais sur le show une semaine avant. C’est là que j’ai reçu l’appel. Avec la séparation des "Brawling Brutes", je me suis dit que ce serait mon heure considérant la longue histoire que nous avons avec Butch. Nous avons parlé tous les deux de former une équipe dans le roster principal un jour, donc c’était le moment parfait. J’étais très nerveux et très excité, mais tout s’est passé parfaitement.





Quelle est est désormais la suite pour vous ?



Je suppose que si Butch et moi devons former une équipe, l’objectif serait vraiment de devenir les champions par équipe. Le Royal Rumble arrive, peut-être qu’on pourrait le faire là-bas. Il y a WrestleMania qui suit, ça pourrait être ici, ou en France à Backlash !





C’est l’une de mes prochaines questions ! Mais en parlant du Royal Rumble, maintenant que vous êtes à Smackdown, pensez-vous que vous pourriez faire partie du Rumble ce samedi 27 janvier ?



Je l’espère. Sur les sept dernières années où j’ai fait partie de la WWE, j'ai souvent raconté que je voulais être dans le Rumble et faire un Airplane Spin (prise qui consiste à positionner son adversaire sur ses épaules et effectuer plusieurs tours sur lui-même avant de le projeter au sol, NDLR) sur la plus grande personne sur le ring. Omos est la plus grande superstar aujourd’hui, donc mon rêve est de pouvoir faire un Airplane Spin sur Omos.





C’est un gros rêve ! Je voudrais parler de votre équipe avec Butch. Un homme que vous connaissez bien a fait son retour à la WWE il y a plusieurs mois, il s’agit de William Regal. Pensez-vous qu’il pourrait être le manager parfait pour vous ?



Ce serait cool, ce serait vraiment cool ! Je ne peux pas dire que j’étais un grand fan de William Regal quand j’étais jeune, en fait je le détestais (rires). D’une bonne façon. Avoir un grand nom britannique comme manager, ce serait très cool.





Quelles sont vos inspirations parmi les superstars de la WWE ?



Depuis que j'ai commencé à regarder le catch, il n'y a plus beaucoup de personnes encore présentes, mais Randy Orton et Rey Mysterio sont les principales personnes auxquelles je pense quand il s'agit d’un match de rêve pour moi. Quand j'ai commencé à regarder le catch, j'avais 8 ans, Rey Mysterio venait de gagner le Royal Rumble et il allait affronter Randy Orton pour aller à WrestleMania, c'est cette histoire qui m'a rendu accro au catch, à la WWE. Alors être capable de partager le ring avec Rey Mysterio ou Randy Orton, ce serait un rêve devenant réalité pour moi.

« J'espère faire partie de Backlash France»

Revenons à Backlash qui aura lieu à la LDLC Arena le 4 mai prochain. Quel a été votre réaction à l’annonce d’un nouveau Premium Live Event en Europe ? On a une chance de vous voir à Backlash ou Smackdown en France ?



Je l’espère, je suis très excité avec tous ces PLE à l’international, j’ai catché en France avant, j’ai catché à Paris. À NXT et dans un show indépendant, et à chaque fois que j’ai catché en France, les fans étaient géniaux. Je ne sais pas combien de personnes la salle peut accueillir, mais je sais que l’atmosphère sera incroyable. Et j’espère en faire partie.





Les fans français sont très excités à l’idée d’assister au premier Premium Live Event de l’histoire chez nous. Quels souvenirs gardez-vous de ces passages à NXT et à l’APC en 2018 ?



C’était deux expériences différentes. Une fois avec l’APC, c’était dans une très petite salle, avec 200 spectateurs peut-être. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies de catch indépendant en France. L’APC semble être l’une des meilleures. Je sais que Mustafa Ali vient de catcher là-bas récemment, contre le même gars, il est vraiment bon (NDLR : Il fait référence à Aigle Blanc, jeune talent tricolore) ! Avec NXT, je ne sais pas le nom de l’endroit, mais c’était un ancien cirque.





Oui, c’est le Cirque d’Hiver. Un lieu atypique mais génial pour un show de catch.



Oui, c’était super, c’est l’un des lieux les plus cool dans lequel j’ai catché. Je regardais partout autour de moi. C’est très ancien n’est-ce pas ?





Oui, c’est une ancienne salle de spectacle à Paris. Il s’agissait du premier et dernier show NXT en France. On parle d’ailleurs beaucoup de NXT Europe, avez-vous quelques informations sur le projet ?



Je n’ai aucune information à propos de NXT Europe. Je pense qu’il y a un tas de talents de NXT UK mis de côté qui méritent toujours d’être à la WWE. Ce serait super de pouvoir avoir un nouvelle branche qui couvre le marché européen, car NXT n’a pas l’occasion de voyager, tout du moins actuellement. J'aimerais faire partie de NXT Europe si le projet est lancé, car j'ai l'impression d'avoir été une partie importante de NXT UK. Au moins faire partie du lancement de NXT Europe, ce serait vraiment cool.

En parlant de NXT UK, vous avez eu l’occasion de côtoyer Amale, une catcheuse française qui a fait partie de la WWE.



Amale et moi nous sommes très bien entendus. Je l'ai rencontrée au Canada une fois. Elle était à Toronto pour s'entraîner. Elle est vraiment cool, avec beaucoup de potentiel, très talentueuse. Et je pense qu'elle pourrait très bien réussir à la WWE. Je ne pense pas qu’il y a d’autres catcheuses françaises à la WWE, donc il y a assurément de la place pour elle.





A NXT, vous avez travaillé avec Triple H et Shawn Michaels, en charge du show, pouvez-vous nous parler d’eux ?



Ils sont très serviables, très gentils, très patients, très habiles dans la façon de travailler. Ils veulent juste que le show soit aussi bon que possible. Ils m’ont beaucoup aidé au cours de ma carrière, et j’ai beaucoup appris d’eux. Je suis très reconnaissant envers Shawn Michaels et Triple H, j’étais un grand fan d’eux quand j’étais jeune, donc travailler si proche d’eux, c’est très spécial.





Ma dernière question concerne Gunther, vous le connaissez très bien, c’est l’un de vos anciens adversaires. Êtes-vous surpris sa réussite à la WWE et de son règne historique comme Champion Intercontinental ?



Non je ne suis pas surpris. Je me souviens notre première rencontre quand j’avais peut-être 17 ans. Je catchais en Allemagne et même à cette époque, Gunther était l’attraction principale du catch allemand et dès la première fois que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est un maître dans son style de catch, parce qu'il sait exactement où se situer et personne n’est comme lui et c'est ce qui lui permet de se distinguer à la WWE, il n'y a personne d'autre comme lui. Donc il ne me surprend pas du tout, j'ai toujours espéré qu'il fasse de grandes choses.





Et pourquoi pas un autre match contre lui à l’avenir ?



(Rires) Oui ! Je ne pense pas que suffisamment de gens aient vu ce match à Cardiff (il fait référence au combat principal de NXT UK TakeOver: Cardiff le 31 août 2019, NDLR), alors ce serait vraiment cool de le refaire sur une plus grande scène.