WWE - John Cena : Un pote de Kylian Mbappé fait une annonce surprise !

Un geste emblématique de la WWE s'invite sur les terrains de football : la célébration iconique de John Cena, adoptée par un joueur du Real Madrid. Rodrygo a décidé de rendre hommage à la légende du catch après ses buts, ce qui n’a pas échappé aux fans de la discipline. Le coéquipier de Kylian Mbappé a justifié ce choix.

C’est un geste qui a directement interpellé les fans de catch. Depuis quelques semaines, Rodrygo célèbre ses buts par un mouvement de la main devant son visage rappelant celui de John Cena, légende de la WWE, l’utilisant depuis deux décennies. Un hommage, ou bien une simple coïncidence ? Le coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid a enfin répondu.

« John Cena, une idole d’enfance »

Double buteur mercredi soir face au Red Bull Salzbourg (5-1), Rodrygo a justifié dans la foulée son nouveau geste phare en zone mixte : « C'est celle de John Cena, une idole d'enfance. Je devais me créer une célébration, beaucoup de gens me l'ont dit... et j'ai choisi celle-ci parce que je l’aime beaucoup. » Rodrygo n’est d’ailleurs plus le seul joueur du Real Madrid à reprendre la gestuelle de John Cena puisque Jude Bellingham y est également allé de son 'You Can’t See Me' pour célébrer la réalisation du Brésilien.

You can’t see me 👋🏾⚡️ pic.twitter.com/i1M0dLrV1f — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 23, 2025

John Cena lui a déjà répondu

Ce jeudi, Rodrygo a envoyé un nouveau message à la star de la WWE en publiant une vidéo de ses deux buts sur les réseaux sociaux avec la légende ‘You can’t see me’. John Cena a déjà eu vent de ce clin d'œil en publiant à deux reprises des clichés du jeune footballeur sur son compte Instagram en décembre. On attend désormais la rencontre entre le vétéran du catch et son fan. La WWE sera bien de passage en Espagne le 14 mars prochain, mais à Barcelone, pour un épisode spécial de Smackdown. Rodrygo devra donc se rendre chez le rival catalan pour éventuellement croiser la route de John Cena, qui prendra sa retraite au terme de l’année 2025.