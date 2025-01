La WWE à Paris : Le rêve du Stade de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE prévoit de revenir en France, du côté de Paris, après le succès de 'Backlash' à Lyon-Décines en mai dernier. De quoi raviver le rêve d'un show au Stade de France, idée lancée il y a plus de deux ans par l’une des stars de la compagnie de catch, Drew McIntyre, et entretenue depuis par les fans.

Nick Khan ne pensait probablement pas que sa révélation lâchée au détour d’une réponse sur la stratégie de la WWE à l’international enflammerait autant le public français. Présent à Las Vegas la semaine dernière, le président de l’organisation reine du catch a annoncé la tenue d’un nouveau show d’envergure en France après le succès de ‘Backlash’ à Lyon-Décines en mai dernier. « Nous voulons être dans la bonne ville au bon moment. Vous avez vu notre expansion internationale, avec nos plus grands événements en Allemagne, celui en France à venir, qui n'a pas encore été annoncé. Avec Lyon, l'année dernière en France. Paris, à venir. Nous allons être plus grands et meilleurs que jamais et nous sommes impatients d'y être », a déclaré Nick Khan.

Accor Arena, Paris La Défense Arena… Où peut aller la WWE ?

D’après les informations récoltées par le10sport.com, cette annonce était prématurée et le projet n’est pas encore confirmé, mais une telle déclaration prouve que la WWE s’active en coulisse pour faire son retour en France et réaliser le premier PLE de son histoire dans la capitale, mais où ? Habituée à poser ses valises à l’Accor Arena depuis une quinzaine d’années pour ses shows d’un soir non-télévisés, la WWE pourrait viser plus grand et débarquer pour la première fois à la Paris La Défense Arena, la plus grande salle de spectacle d'Europe qui peut rassembler pas loin de 40 000 personnes. Comme vous l’avait révélé le 10 Sport, l’idée avait déjà été explorée l’année dernière pour "Elimination Chamber", qui a finalement eu lieu en Australie. « On est passé très très près », nous avait révélé une source.

« Le Stade de France ? Je sais que c'est possible »

La piste menant au Stade de France avait quant à elle été rapidement écartée en raison des travaux de rénovation prévus dans l’enceinte de Seine Saint-Denis en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Un rêve pour les passionnés de catch qui avaient donné de la voix sur les réseaux sociaux avec le #WWEStadeDeFrance après avoir entendu l’idée lancée par Drew McIntyre un soir de décembre 2022 dans le show "Raw" : « Ils ont un petit stade qui s'appelle le Stade de France avec 80 000 places et je sais qu'on peut le remplir ». Le hashtag avait servi à lancer le mouvement des fans pour un Premium Live Event en France, aboutissant à l’organisation de "Backlash" à la LDLC Arena.

L’idée refait surface après l’annonce de Nick Khan et plairait à coup sûr aux stars de la WWE, épatées par l’ambiance mise par le public tricolore en mai 2024. « Le Stade de France ? Je sais que c'est possible, surtout après la réaction à Lyon, nous confiait en exclusivité Drew McIntyre en juin dernier. J'ai vu le public, j'ai vu à quel point il était génial et je sais qu'il y aura un prochain show dans un stade parce que le public a fait une telle performance ce soir-là, il a rendu le show légendaire. Les matchs sont presque devenus une toile de fond pour le public, ce qui est génial. » Récemment sacrée championne des États-Unis, Chelsea Green militait également à notre micro pour un événement dans un stade français, et pas n’importe quel show. « Je pense qu’on en a vraiment besoin, affirmait-elle pour le10sport.com Je pense que nous avons besoin d'un WrestleMania en France ». Les fans n'attendent que ça.