Catch : Grammy Awards, Oscars… Une superstar mondiale va monter sur le ring de la WWE !

Être une star de la musique, récompensée par trois Grammy Awards, et catcheur à ses temps perdus, ce n’est pas incompatible. Après des apparitions remarquées aux shows WrestleMania et Backlash, Bad Bunny veut retrouver la WWE et promet du lourd, souhaitant prendre de gros risques sur le ring de l’organisation reine de la discipline.

Au cours de son histoire, la WWE a pris pour habitude d’accueillir plusieurs stars extérieures au monde du catch qui ont parfois donné de leur personne. Stephen Amell, Dennis Rodman, Floyd Mayweather, Shaquille O'Neal, Snoop Dogg ou encore Bad Bunny sont notamment montés sur le ring avec des prestations plus ou moins convaincantes. Le dernier cité fait partie des très belles surprises de ces dernières années.

Le passage remarqué de Bad Bunny à la WWE

Vainqueur de multiples récompenses, avec notamment trois Grammy Awards, mais aussi remettant d’un Oscar l’an dernier, Bad Bunny s’est imposé comme une icône de la musique latine, ce qui ne l’a pas empêché de réaliser l’un de ses rêves en montant sur le ring de la WWE à plusieurs reprises, lors de WrestleMania en 2021, le Super Bowl du Catch, ou encore chez lui à Porto Rico pour Backlash en 2023. « Je n'ai pas encore digéré ce qui s'est passé, lâchait-il après sa victoire contre Damian Priest. Les mots ne peuvent pas décrire ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'était un rêve. Maintenant, le monde sait où se trouvent les meilleurs fans de catch du monde ». Insatiable, la star internationale passionnée de catch veut encore marquer les esprits.

Damian Priest vs Bad Bunny

Backlash 2023



San Juan Street Fightpic.twitter.com/VvczDPABiE — Vick (@Vick_8122) April 22, 2024

« Je veux risquer ma vie sur le ring »

« Je veux le faire encore une fois, a révélé Bad Bunny cette semaine dans un entretien accordé au magazine Rolling Stone. Je veux risquer ma vie sur le ring. J'ai l'impression de ne pas l'avoir assez risquée sur le ring, et je veux le faire. Je veux faire peur à ma mère. Quand ? Je ne sais pas. Nous restons en contact avec les gens de la WWE, nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe. Mais quand, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura un moment où je pourrai vraiment me préparer, comme je l'ai fait les dernières fois. Et j'aimerais prendre plus de temps pour me préparer physiquement ». De quoi promettre un combat spectaculaire pour l’artiste fêtant ses 31 ans en mars.