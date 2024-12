WrestleMania : La WWE annonce de très grosses stars pour Las Vegas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

WrestleMania, le rendez-vous incontournable de la WWE, attire chaque année les plus grandes célébrités. Après avoir accueilli des noms comme Mike Tyson ou Snoop Dogg par le passé, l’organisation reine du catch prévoit encore du lourd pour l'édition 2025 qui aura lieu à Las Vegas. Triple H se montre ambitieux.

Chaque année, la WWE a pris l’habitude d'inviter de grosses célébrités à WrestleMania, son grand show de l’année. Mohamed Ali, Pamela Anderson, Mike Tyson, Kim Kardashian, Donald Trump ou encore Snoop Dogg sont notamment passés par le Super Bowl du catch, et certains n’ont pas hésité à monter sur le ring pour un match, à l’instar de Floyd Mayweather, Shaquille O'Neal ou encore Bad Bunny. Pour ses 40 ans, WrestleMania avait notamment accueilli en avril dernier Lil Wayne, apparu aux côtés du catcheur Jey Uso avant son match. Qu’en sera-t-il pour l’édition 2025 du côté de Las Vegas ?

« Nous choisirons les plus grandes célébrités »

Alors que le prochain WrestleMania aura lieu les 19 et 20 avril prochains à l’Allegiant Stadium, la WWE compte encore une fois accueillir du beau monde pour l’occasion. « J'ai une liste de célébrités longue d'un kilomètre qui veulent faire quelque chose pour WrestleMania à Vegas, assure Triple H, responsable du contenu à la WWE, dans le podcast The Roommates Show. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de le faire avec toutes, alors nous choisirons les plus grandes et celles qui ont du sens pour l’histoire. C'est incroyable, le nombre de personnes qui veulent être impliquées ».

John Cena sera là, quid de The Rock ?

Ce qui est certain, c’est qu’au moins un nom bien connu d’Hollywood sera de la partie en la personne de John Cena. Davantage sur les plateaux de cinéma que sur les rings de catch ces dernières années, l’Américain de 47 ans entamera en janvier sa tournée d’adieu d’un an. WrestleMania 41 sera donc le dernier pour Cena, qui pourrait affronter l’influenceur Logan Paul selon les dernières rumeurs. La présence de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, lui aussi très connu du grand public, reste quant à elle incertaine.