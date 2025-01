La WWE de retour à Paris : Une bombe est lâchée, les révélations !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Par la voix de son président, la WWE a annoncé jeudi qu’elle reviendrait en France cette année pour l’organisation d’un autre Premium Live Event (PLE, ex-pay per view) sur notre sol, cette fois-ci à Paris, quelques mois après le succès de ‘Backlash’ à Lyon. Une sortie qui a surpris positivement les fans alors que le projet ne semble pourtant pas encore totalement ficelé.

Le public français l’attendait, l’annonce est venue de Nick Khan lui-même. Jeudi, le président de la WWE a profité d'une conférence organisée à Las Vegas pour révéler qu’un nouveau Premium Live Event se tiendrait en France cette année, à Paris, selon les propos rapportés par le site WrestleZone. Quelques mois seulement après le succès populaire et économique de ‘Backlash’, organisé à la LDLC Arena de Lyon-Décines, la WWE n’a donc pas traîné avant d’acter un retour en France auquel les fans doutaient malgré les signaux envoyés.

🚨🚨🇫🇷 Nick Khan, le président de la #WWE, a révélé aujourd’hui qu’un PLE se tiendra à Paris en 2025❗️



Le nom et la date de l'événement n'ont pas été révélés.



D’après ce que j’avais entendu récemment, la confiance régnait pour un show en seconde partie d’année 👀#WWEParis… pic.twitter.com/roliCe1cxd — Bernard Colas (@BernardCls) January 16, 2025

La WWE à Paris, la sortie qui affole les fans français

En privé ou devant les micros, les stars de la WWE mais aussi Triple H, en charge du contenu, n’avaient pas caché leur stupéfaction face à l’ambiance explosive mise par les spectateurs de la LDLC Arena les 3 et 4 mai 2024 et avouaient que leur retour était désormais inéluctable. Lorsqu’une série de shows organisés sur le Vieux Continent pour le mois de mars a été annoncée il y a quelques semaines, en vue de WrestleMania 41 à Las Vegas, les passionnés de catch français s’attendaient alors à voir leur pays dans la liste, mais la priorité fut donnée à l’Espagne (Barcelone), la Belgique (Bruxelles), l’Écosse (Glasgow), l’Italie (Bologne) ou encore l’Angleterre (Londres). On nous avait expliqué à l’époque que l’entièreté de la tournée européenne avait été révélée, et qu’il ne fallait donc pas s’attendre à l’annonce d’un show surprise organisée en France sur cette période. Le bruit courait cependant qu’un nouvel événement tricolore était bien dans les tuyaux, la confiance régnant en privé, mais qu’il faudrait plutôt patienter jusqu’à plus tard dans l’année 2025 pour voir les stars de la WWE poser de nouveau le pied dans l’hexagone.

Une annonce prématurée, rien n’est encore confirmé

Un retour qui a donc été confirmé par Nick Khan, qui s’est toutefois un peu emballé d’après les informations récoltées dans les heures qui ont suivi cette sortie qu'on nous dit prématurée. Pour l’heure, rien n’est encore confirmé. De quoi expliquer l’absence de précision sur la période, le lieu ou même le nom de l’événement concocté par la WWE chez nous. Si Paris fut évoquée par Nick Khan, il n’est pas insensé d’imaginer également la compagnie passer par une autre ville, une hypothèse à garder en tête. Les différentes sources contactées se veulent en tout cas prudentes sur le dossier et moins affirmatives que le patron de la WWE qui a devancé une annonce officielle.