Catch - WWE : John Cena attendu chez la concurrence !

Légende du catch, John Cena a décidé de prendre sa retraite au terme de l'année 2025. La star américaine a mis sa carrière d'acteur entre parenthèses pour revenir à sa passion première avec un programme encore incertain mais qui s’annonce à coup sûr excitant. Plusieurs stars de la WWE souhaitent le retrouver sur le ring, et elles ne sont pas les seules…

L’année 2025 s’annonce spéciale pour les fans de la WWE qui assisteront aux derniers matchs de John Cena. Alors qu’elle fêtera ses 48 ans en avril, la star du catch a pris la décision de sortir par la grande porte en mettant entre parenthèses sa carrière d’acteur, démarrée sérieusement il y a quelques années, pour se focaliser sur son premier amour. Outre sa participation au prochain Royal Rumble, le programme de John Cena est encore incertain pour cet ultime chapitre, mais il y a déjà la queue pour l’affronter, la plupart des stars de la WWE se disant prêtes à monter sur le ring avec lui. Et elles ne sont pas les seules…

À peine sacré champion à la #TNA, Joe Hendry veut réaliser l’impossible en affrontant John Cena



« John Cena, c’est le match que je veux »

En dehors de la WWE aussi, John Cena a des admirateurs. C’est le cas de Joe Hendry, l’un des tubes de l’année 2024 sur la planète catch, récemment sacré champion à la TNA, une autre compagnie qui vient d'officialiser un partenariat avec la WWE pour des échanges occasionnels de talents malgré leur concurrence passée. « Je sais déjà que tout le monde à la TNA me veut parce que je suis le champion. Mais John Cena, c’est le match que je veux », a-t-il reconnu chez Busted Open Radio.

Déjà apparu du côté de la WWE ces derniers mois à NXT, Joe Hendry veut désormais frapper plus fort : « Laissons les choses se faire. J'ai réalisé toutes les choses que je pensais impossibles, mais à une époque où tout peut arriver, et juste avant Genesis (le dernier pay-per-view de la TNA), Triple H a tweeté sur nous, Shawn Michaels a tweeté sur le show, et John Cena a posté le logo de la TNA sur son Instagram. Quel genre de représentant serais-je pour la TNA si je n'interpellais pas John Cena. »

« Je pense qu'il serait excité par le championnat du monde de la TNA »

L’idée de voir John Cena concourir pour la ceinture mondiale de la TNA, encore inimaginable il y a quelques années, est aujourd’hui possible et la séquence serait historique dans la discipline. Le moment serait également très fort pour Joe Hendry, qui a une histoire personnelle avec John Cena. « J'ai tout le respect du monde pour lui. C'est le premier catcheur à qui j'ai parlé. Quand j'avais 15 ans, je ne pouvais pas assister à un show, mon ami est allé à une séance de dédicaces et lui a dit : "Mon ami Joe est un grand fan. Il n'a pas pu venir, tu peux l'appeler ?" John a mis en pause la séance, m'a appelé avec le téléphone de mon ami et m'a parlé pendant cinq minutes, s'est souvenu Joe Hendry. Je pense que c'est l'histoire que je dois terminer, affronter John Cena et pourquoi pas pour ce titre ? Je ne connais pas John Cena. Je le respecte. Il est sur mon Mont Rushmore. C'est le plus grand. Je pense qu'il serait excité par le championnat du monde de la TNA ». L’appel est lancé.