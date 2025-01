Catch : «Je ne veux pas», La WWE ne le garde pas, il recale publiquement l’AEW !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un visage bien connu des fans de catch qui a quitté la WWE à la fin de l’année 2024. Baron Corbin, de son vrai nom Tom Pestock, est parti après une décennie passée au sein de l’organisation reine de la discipline pour explorer de nouvelles opportunités. Ne se voyant pas rejoindre l'AEW, l’ancien champion des États-Unis souhaite profiter de la liberté de choix offerte par son statut

Présent à la WWE depuis plus de dix ans, Baron Corbin, son pseudonyme utilisé au sein de l’organisation reine du catch, n’a pas été conservé. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2024, celui qui se fait désormais appeler par son vrai nom Tom Pestock est parti et peut désormais apparaître où bon lui semble. L'ancien champion des États-Unis à la WWE a notamment combattu il y a quelques jours du côté de la GCW, une promotion de catch indépendante, et se prépare à rebondir dans d'autres structures plus importantes.

« L'AEW ? Je ne voudrais pas être juste un autre gars de la WWE qui est venu parce qu'il a quitté la WWE »

Depuis la création en 2019 de l’AEW, de nombreux talents n’ayant pas été conservés par la WWE ont pris la direction de l’autre grande compagnie de catch aux États-Unis qui souhaite faire de l’ombre à sa grande concurrente. Mais Tom Pestock l’assure, cela ne sera pas son cas, s’imaginant ailleurs. « J'adorerais aller à New Japan (NJPW), pour plusieurs raisons. La porte n'est pas fermée avec la WWE non plus. En ce qui concerne l'AEW, leurs fans apprécient l'AEW dans le sens où c'est une entité propre construite de zéro. Je ne voudrais pas être, si j'y allais et par respect pour les autres, juste un autre gars de la WWE qui est venu parce qu'il a quitté la WWE. Je préférerais aller au Japon pendant un an ou plus », confie Tom Pestock dans un entretien avec Chris Van Vliet.

« Je ne veux pas signer de contrat maintenant. Je vais vagabonder »

« Qui sait, peut-être que j'adorerais le Japon et que j'y resterais pour le reste de ma carrière. Si jamais je devais y aller, je voudrais dire à ceux qui se sortiraient 'Oh, c'est juste un gars de la WWE qui arrive' que Baron Corbin est mort », poursuit celui qui entend se renouveler après une dizaine d’années à la WWE en tant que Baron Corbin : « Nouveau nom, nouveau surnom, nouveau personnage. J'adore le catch. J'aime la créativité qu'il permet, la liberté, se produire devant un public et obtenir cette réaction en direct dans l'instant. Il n'y a rien de mieux. »

Pas emballé, pour l’instant, par une arrivée à la All Elite Wrestling, Tom Pestock se dit en revanche prêt à explorer le marché du catch : « Je veux aller ici, ici et ici. Je veux aller à la New Japan. La TNA m'a appelé. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. La NWA… Je suis ouvert à tout parce que j'aime le catch, alors si je peux aller quelque part et être devant les fans. Je sais que je ne veux pas signer de contrat maintenant parce que j'aime cette capacité. Je vais vagabonder. »