Catch - WWE : Une star valide son départ pour l’AEW !

Double champion du monde à la WWE, Bobby Lashley, a suivi les traces de Chris Jericho ou Adam ‘Edge’ Copeland en rejoignant l’AEW en octobre dernier. Interrogé cette semaine, le catcheur de 48 ans a affiché sa satisfaction quant à ce changement, le considérant idéal à ce moment de sa carrière.

Bobby Lashley a rejoint la liste déjà longue des talents de la WWE qui ont décidé de rejoindre la concurrence. Après Chris Jericho, Jon Moxley, Bryan Danielson, Adam ‘Edge’ Copeland ou encore Ricochet, c’est donc l’ancien champion du monde de l’organisation reine du catch qui a signé chez AEW, de quoi lui permettre de relancer le groupe du Hurt Business aux côtés de MVP et Shelton Benjamin, mis de côté par la WWE qui avait avorté les plans de retour les concernant. Un choix qu’il ne regrette absolument pas.

« Quitter la WWE pour l’AEW ? Parfait pour moi à ce stade de ma vie »

« Quand j'étais à la WWE, tout était très structuré. En venant à l'AEW, on a un peu plus de liberté créative pour s'amuser davantage, a analysé Bobby Lashley, interrogé par Denise Salcedo en marge d’un événement organisé par l’AEW pour promouvoir ‘All In : Texas’ qui aura lieu le samedi 12 juillet 2025 au stade Globe Life Field de la ville d’Arlington. J’ai déjà ressenti ça lors de mon premier passage à la WWE et quand je suis parti. Je suis allé à la TNA, où j'ai vraiment pu m'ouvrir, me développer et me trouver en tant que personnage parce que j'avais plus de flexibilité. Puis, en revenant à la WWE, la structure est revenue, ce qui était bien, et j'aime vraiment ce qu'ils ont là-bas. À ce stade de ma carrière, en tant qu'athlète plus âgé, j'ai la possibilité d'aider les plus jeunes, d'être créatif, d'explorer les choses que je veux faire et de dire. C’est parfait pour moi à ce stade de ma vie ».

« Ils n'ont tout simplement pas voulu de nous »

Bobby Lashley gardait récemment un goût amer de la fin de son deuxième passage à la WWE, la direction ayant décidé de stopper les plans autour du ‘Hurt Business’, groupe relancé à l’AEW sous le nom de ‘Hurt Syndicate’, dans la foulée du retour du public dans les salles après la crise du Covid-19. « C'était une sorte de crachat au visage, lâchait-il au K&S WrestleFest. Nous n'étions jamais devant un public. Pendant la pandémie, beaucoup de gens sont restés chez eux à se dire qu'ils n'allaient pas faire ceci ou cela, et c'est nous qui disions : « C'est le travail, on y va ». Nous avons tout fait. Nous avons participé à la moitié du show la plupart du temps. Nous sommes sortis de la pandémie et les gens ont commencé à refaire surface : « Oh, je suis prêt à travailler ». Qu'en est-il de ceux qui s'investissaient pendant cette période dangereuse ? Nous avons été oubliés. C'était un peu comme un crachat au visage. Je pense que nous aurions pu revenir et faire de grandes choses ensemble. Ils n'ont tout simplement pas voulu de nous. »