Catch - WWE : Poumon perforé, côtes cassées, hospitalisation… L’effroyable blessure en plein direct

S’il reste scénarisé, le catch n’en reste pas moins une discipline dangereuse où chaque action peut être fatale. Une séquence survenue à Raw dans la nuit de lundi à mardi nous l’a rappelée, JD McDonagh subissant une blessure spectaculaire qui a choqué les téléspectateurs. Plus de peur que de mal, mais le diagnostic reste lourd pour l'Irlandais.

C’est une image qui a laissé bouche bée les spectateurs de Raw. Présent dans le match d’ouverture du programme phare de la WWE désormais diffusé sur Netflix aux États-Unis, dans lequel il faisait équipe avec son partenaire du Judgment Day, Dominik Mysterio, face à Erik et Ivar des War Raiders pour les titres par équipe, JD McDonagh a subi une blessure spectaculaire aux conséquences importantes.

I hope JD McDonagh remains OK and doesn't develop delayed symptoms after this incredible impact.

Shout out to Michael Cole on commentary for shoot calling for the ringside doctor to check on JD after seeing his head strike the table from only feet away. pic.twitter.com/mSSLiRRrMv — Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) January 28, 2025

L’impressionnante chute de JD McDonagh

Et pourtant, l'adage "plus de peur que de mal" peut encore s’appliquer pour l’Irlandais de 34 ans. Sur un springboard moonsault, JD McDonagh a vu sa nuque taper la table des commentateurs en pleine vitesse, un "coup du lapin" douloureux à regarder qui n’a pas empêché l’intéressé de poursuivre le match malgré la dangerosité de l’action, incitant Michael Cole à réclamer au micro l’intervention de l’équipe médicale pour contrôler son état.

JD McDonagh finished the match, walked to the back and fell to the floor. We hope he will be alright.#WWERaw pic.twitter.com/BuxJ0vJiiI — Covalent TV (@TheCovalentTV) January 28, 2025

« Tout bien considéré, cela aurait pu être bien pire »

Salués par ses pairs sur les réseaux sociaux, « incroyable » aux yeux de Shane 'Hurricane' Helms et « remarquable » pour Chad Gable, JD McDonagh a pu finir le match avec Dominik Mysterio voyant les War Raiders conserver leurs titres. Mais l'important était ailleurs. Le catcheur a été hospitalisé dans la foulée et a rassuré ses fans sur les réseaux sociaux. « Tout d'abord, merci à tous pour les messages. Je vais bien, a-t-il écrit sur X. J'ai quelques côtes cassées et un poumon perforé, donc je vais être absent pendant quelques mois. Tout bien considéré, cela aurait pu être bien pire, donc je suis reconnaissant pour cela. » JD McDonagh ne sera donc pas présent samedi pour le Royal Rumble et pourrait également manquer WrestleMania, le grand événement catch de l’année, se déroulant les 19 et 20 avril à Las Vegas.