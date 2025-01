Catch : Après l’Oscar et le Golden Globe, une star d’Hollywood qui a joué avec Spielberg et Nolan monte sur un ring de la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE attire du beau monde ! Matthew McConaughey, acteur oscarisé connu pour ses rôles dans "Interstellar" et "Dallas Buyers Club", a surpris les fans de la WWE en montant sur le ring lors du dernier épisode de Smackdown à San Antonio. D’abord interpellé par Kevin Owens, le Texan a ensuite célébré avec Cody Rhodes puis rencontré la légende du catch, The Undertaker.

De passage à San Antonio le 24 janvier pour le dernier épisode de Smackdown, la WWE a pu compter sur un invité de marque dans le public en la personne de Matthew McConaughey. Un nom bien connu des cinéphiles puisque l’acteur américain de 55 ans qui habite au Texas s'est construit une belle filmographie en étant notamment à l’affiche d’Interstellar (réalisé par Christopher Nolan), Le Loup de Wall Street (Martin Scorsese), Amistad (Steven Spielberg) ou encore Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée), pour lequel il fut entre autres récompensé par un Oscar et un Golden Globe.

⚡️ Le clash entre Kevin Owens et Matthew McConaughey à #Smackdown



🗣️ « Qu'est-ce que tu regardes McConaughey ? Au #RoyalRumble, je vais battre Cody comme l'Ohio State a battu vos stupides Longhorns »pic.twitter.com/OD5SgHG6kv — Bernard Colas (@BernardCls) January 25, 2025

« Qu'est-ce que tu regardes McConaughey ? T’as un problème ? »

Matthew McConaughey a donc pu voir de près les stars de la WWE, et notamment Kevin Owens, prenant à partie verbalement l’acteur situé au premier rang : « Qu'est-ce que tu regardes McConaughey ? T’as un problème ? Tu sais quoi ? Au Rumble, je vais battre Cody (Rhodes, le champion du monde, NDLR), comme l'Ohio State a battu vos stupides Longhorns ». Une référence à la défaite de l’équipe texane de football américain universitaire.

🎬 Après Vanessa Hudgens (High School Musical, Bad Boys), c’est Matthew McConaughey (Interstellar, Dallas Buyers Club) qui a profité de la chaude ambiance au milieu du ring de la WWE#Smackdown pic.twitter.com/HnboVulOaY — Bernard Colas (@BernardCls) January 25, 2025

L’acteur d’Interstellar invité sur le ring

La soirée de Matthew McConaughey ne s’est pas arrêtée là puisque la star américaine, interpellée par Cody Rhodes, est montée sur le ring à la fin du show pour célébrer avec le public présent et les autres stars de la WWE. Il a par la suite rencontré The Undertaker, légende du catch elle aussi texane venue voir ses anciens partenaires et remettre au comédien une ceinture de champion spéciale aux couleurs des Texas Longhorns. « Je ne l’offre qu’aux personnes qui le méritent vraiment », lui a lancé le Hall of Famer de la WWE. Ce n’est pas la première fois que Matthew McConaughey assiste à un show de la WWE puisque l’acteur avait déjà été aperçu en compagnie de l'ancien cycliste américain Lance Armstrong lors d’un Raw qui se tenait dans la région en 2019.