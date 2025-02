WWE - Batista : Le nouveau gros projet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dave Bautista, ancien champion de la WWE connu sous le nom de Batista, poursuit son ascension à Hollywood et va prendre part à un nouveau projet cinématographique. Après ses apparitions dans "Les Gardiens de la Galaxie", "Blade Runner 2049" ou encore "Dune", l’acteur de 56 ans va être à l’affiche d’un thriller.

Visage phare de la WWE au début des années 2000, Dave Bautista (appelé Batista au sein de la compagnie de catch), a brillamment réussi sa reconversion d’acteur, une nouvelle carrière qui a véritablement décollé avec son rôle de Drax le Destructeur dans le film "Les Gardiens de la Galaxie" de Marvel, sorti en 2014. Depuis, l’ancien champion du monde de la WWE a enchaîné les grands projets, apparaissant notamment dans 007 Spectre, Blade Runner 2049, Glass Onion, Knock at the Cabin ou encore la saga Dune. Et on connaît désormais le futur projet de Dave Bautista au cinéma.

🎰 #WrestleMania à Las Vegas, faites vos jeux❗️



Seriez-vous capable de deviner l’adversaire de Cody Rhodes : John Cena, CM Punk, les deux, ou aucun d'entre eux ? La question ne ferait pas l’unanimité au sein de la #WWE...



Un point sur la situation 📝⤵️https://t.co/ipcslUCpup — Bernard Colas (@BernardCls) February 13, 2025

Le prochain film de Batista révélé

L’ancienne star de la WWE, qui a disputé son dernier combat en 2019 à WrestleMania, va en effet retrouver Cary Murnion et Jonathan Milott, les réalisateurs du film Bushwick sorti en 2021 et dans lequel il avait tourné, pour un nouveau long-métrage baptisé Dreadnought selon le site Deadline. Le thriller dystopique racontera l’histoire de Max (Bautista), accompagné de sa fille, qui tentera de survivre dans un monde dévasté par une peste mortelle qui a emporté sa femme et une grande partie de l’humanité après qu’une espèce extraterrestre se soit écrasée sur Terre. Thunder Road Films, qui se trouve notamment derrière la saga John Wick, participera à la production du film.

De nombreux projets dans le cinéma, et une place dans le Hall of Fame de la WWE qui l’attend

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Dave Bautista, qui verra son prochain film sortir le 5 mars prochain (en France) avec « In The Lost Lands » aux côtés de Milla Jovovich, une adaptation de la nouvelle du même nom écrite par George R.R. Martin, l’auteur de Game of Thrones. Suivront ensuite Afterburn, The Wrecking Crew, Grendel ou encore Trap House.

Du côté de la WWE, un autre projet de taille attend également Batista avec une introduction attendue au Hall of Fame. Celle-ci avait été annoncée en 2020 puis retardée à cause de la pandémie de Covid-19. Depuis, les deux parties n’ont pas réussi à trouver le créneau parfait, en raison notamment du planning chargé de l’ancien catcheur.