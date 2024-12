Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que John Cena entame sa tournée d'adieu à la WWE en 2025, Kevin Owens aspire à revivre un moment clé de sa carrière avec la légende du catch. Dix ans après leur première rencontre sur le ring, le Canadien espère marquer cet anniversaire par un dernier combat face à John Cena, déjà très courtisé.

C’est une année particulière qui s’annonce à la WWE. 2025 sera associé à la retraite de John Cena, qui a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière d’acteur entamée il y a quelques années pour clôturer comme il se doit celle de catcheur. « J'ai donné l'année 2025 à la WWE, confiait-il l’été dernier à Collider. Je prendrai ma retraite en 2025 et je commencerai cette tournée d'adieux en janvier. Je la terminerai en décembre et il y aura environ 36 dates dans le monde entier pour remercier le public de la WWE du monde entier ». Les adversaires potentiels de John Cena se bousculent depuis l’annonce de sa retraite, chacun voulant faire partie de cette année hautement symbolique pour l’organisation reine du catch et sa tête de gondole durant deux décennies. Kevin Owens s’ajoute à la longue liste, avec un argument.

« Je veux en faire partie »

En 2015, Kevin Owens avait su gagner sa place dans les gros shows de la WWE après une première rivalité avec John Cena. Dix ans plus tard, le Canadien espère célébrer leur anniversaire sur le ring. « Oui, je veux en faire partie, mais j'ai eu la chance de partager le ring avec lui de nombreuses fois au cours de ma première année à la WWE. Nous avons catché l'un contre l'autre trois fois par semaine pendant plusieurs mois et c'était incroyable. J'aimerais vraiment être sur le ring avec lui à un moment précis parce qu'en mai 2025, la fin du mois de mai, plus précisément, marquera les dix ans de notre premier match », confie Kevin Owens dans un entretien accordé à TalkSport.

Rendez-vous en mai 2025 ?

L’ancien champion du monde fait ici référence à leur confrontation survenue à Elimination Chamber le 31 mai 2015, un moment clé dans la carrière de Kevin Owens qui avait battu la légende vivante du catch : « Je crois le dixième anniversaire de notre premier match tombe un samedi soir et, vous savez, la WWE organise souvent des shows le samedi soir. S'il y a un moyen de faire un match pour les dix ans de notre premier match, ce serait génial - ou à peu près à ce moment-là, juste pour célébrer un match qui a beaucoup compté pour moi, et qui comptera toujours pour moi. »

L’invitation est lancée, et si celle-ci reste sans réponse, Kevin Owens relativise d’avance : « Si cela ne se reproduit pas, je me sens très chanceux d'avoir participé à un grand nombre de ses matchs. J'ai fait équipe avec lui, j'ai catché contre lui, nous avons été sur le ring ensemble, nous avons partagé le micro. J'ai beaucoup de bons souvenirs de ma carrière avec John. Même si j'ai joué un petit rôle dans sa carrière, il a joué un rôle énorme dans la mienne. »