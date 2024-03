Catch : La WWE officialise un «retour sensationnel» avant WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques semaines de WrestleMania, le gros rendez-vous de l’année pour les fans de catch, la WWE a fait une annonce qui pourrait avoir son importance en vue du double show de Philadelphie. Blessé au Royal Rumble, CM Punk sera présent à l’émission RAW du 25 mars se déroulant chez lui à Chicago, un retour présenté comme « sensationnel » par la compagnie.

De retour aux Survivor Series après environ dix ans d’absence, CM Punk a vu sa seconde aventure à la WWE s’interrompre brusquement par une déchirure du triceps au Royal Rumble. S’il a pu terminer le match éponyme qui a vu Cody Rhodes s’imposer, l’ancien champion de l’AEW a néanmoins confirmé le lendemain du côté de RAW qu’il ne pourrait pas prendre part à WrestleMania. « Je suppose que ce n'est pas dans les plans mesdames et messieurs , regrettait-il en janvier, tout en donnant rendez-vous à ses fans. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière que je le dis : Il y a toujours l'année prochaine ». Depuis, ses apparitions sont rares.

🚨 La #WWE annonce le « retour sensationnel » de CM Punk à l'Allstate Arena de Chicago le lundi 25 mars pour #WWERawSurpris en vue à moins de deux semaines de #WrestleMania ? pic.twitter.com/sxVVNat15Q — Bernard Colas (@BernardCls) March 11, 2024

La WWE annonce le retour de CM Punk

Aperçu lors de la conférence de presse de WrestleMania XL organisé à Las Vegas le mois dernier pour promouvoir l’événement se déroulant à Philadelphie les 6 et 7 avril, CM Punk a également été vu à la fin du RAW du 19 février une fois que les caméras éteintes pour un moment de complicité avec le public. Sa prochaine apparition est désormais connue, la WWE officialisant son retour dans deux semaines.

WWE : Table en feu, saut de l’extrême… Les incroyables images de WrestleMania https://t.co/dgXK6KxALx pic.twitter.com/LkciIMbNy5 — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Un « retour sensationnel » à Chicago