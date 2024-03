WWE : WrestleMania frappé par une malédiction !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 6 et 7 avril prochains, le quarantième anniversaire de WrestleMania se tiendra depuis le Lincoln Financial Field de Philadelphie. Un rendez-vous très attendu par les fans, surtout avec la carte concoctée par la WWE qui a dû gérer de nombreux contretemps à l’approche de son grand événement de l’année.

La WWE revient de loin pour WrestleMania XL ! L’excitation est grande chez les fans à l’approche du plus grand show de l’année, et pourtant, plusieurs stars majeures ne prendront pas part à l’événement. Un scénario qui rappelle celui subi par la WWE il y a huit ans, contrainte de revoir ses plans pour WrestleMania 32 sans Seth Rollins, Randy Orton ou encore John Cena. La malédiction des indisponibilités a encore frappé en 2024.

CM Punk se contentera du micro

De retour aux Survivor Series en novembre, CM Punk avait son billet au chaud pour WrestleMania XL avec un match pour le titre de Seth Rollins dans les plans, mais une blessure au bras survenue lors du Royal Rumble en a décidé autrement. Maigre lot de consolation pour lui, le catcheur de 45 ans sera aux commentaires du match entre Seth Rollins et Drew McIntyre, qui a probablement pris sa place de challenger à WrestleMania pour le titre de champion du monde poids lourds de la WWE.

Brock Lesnar écarté

Habitué des chocs à WrestleMania, Brock Lesnar était lui aussi attendu du côté de Philadelphie huit mois après son dernier combat à la WWE, mais difficile aujourd’hui d’imaginer l’ancienne star de l’UFC remonter sur un ring de catch de sitôt. Le nom de Brock Lesnar a en effet été cité dans la plainte d’une ancienne employée visant Vince McMahon pour agressions sexuelles et exploitation sexuelle, incitant la compagnie de catch à écarter tous les plans créatifs concernant Lesnar alors qu’un retour au Royal Rumble était dans les tuyaux en vue d’un match à WrestleMania contre Gunther.

L’Autrichien a dépassé les 650 jours de règne pour le titre Intercontinental et aurait pu faire face au plus grand défi de sa jeune carrière en affrontant Brock Lesnar. Il fera face finalement à Sami Zayn.

WWE - WrestleMania : Un rêve va se réaliser ! https://t.co/gOwyX5kosx pic.twitter.com/RRh0OJB3v2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Charlotte Flair blessée au pire moment

Touchée au genou en décembre, Charlotte Flair va rater le deuxième WrestleMania de sa carrière depuis 2016. La fille du légendaire Nature Boy avait pris l’habitude de se faire une place de choix sur la carte du plus grand show de l’année, affrontant notamment au fil des années Asuka, Rhea Ripley ou encore Ronda Rousey. Nul doute qu’un nouveau choc l’attendait pour le quarantième anniversaire de WrestleMania. Sa déchirure du ligament croisé antérieur, du ligament croisé postérieur et du ménisque du genou gauche est censée la tenir éloignée du ring jusqu’en octobre prochain.

The Rock dans le collimateur des fans

Lui a bien fait son retour à la WWE et combattra à WrestleMania, mais pas dans le match qu’il avait imaginé. Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’est retrouvé dans le collimateur des fans lorsque les bases d’un affrontement face à Roman Reigns ont été posées par la WWE, et ce alors que la place semblait promise à Cody Rhodes suite à son succès au Royal Rumble. Face à cette contestation dans les salles et sur les réseaux sociaux, la compagnie a encore revu ses plans, laissant la revanche Reigns/Rhodes sur sa carte et plaçant The Rock dans un match par équipe lors de la première nuit de WrestleMania XL avec Roman Reigns à ses côtés, contre Cody Rhodes et Seth Rollins qui auront donc deux matches dans le week-end.

Seth Rollins échappe de peu à la catastrophe

Le champion du monde poids lourds de la WWE a justement eu chaud avec une blessure qui aurait encore pu lui coûter sa place pour WrestleMania. Victime d’une déchirure du ligament collatéral tibial (MCL) et du ménisque en janvier, Seth Rollins est bien apte au point de faire partie de ceux qui combattront lors de chacune des deux soirées.