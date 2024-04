Surprises à WrestleMania, la WWE a déjà réservé du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end à Philadelphie, la WWE a prévu un programme XXL pour le quarantième anniversaire de WrestleMania et pourrait même réserver quelques surprises à son public. Par le passé, des moments inoubliables ont eu lieu lors du grand événement catch de l’année, créant la stupéfaction des fans.

L’attente prend fin ! Ce week-end (les 6 et 7 avril), WrestleMania XL a lieu à Philadelphie avec une carte pour le moins alléchante, marquée notamment par le retour de Dwayne ‘The Rock’ Johnson sur le ring. Roman Reigns et Cody Rhodes s’affronteront quant à eux en main event de la deuxième soirée dimanche, avec une issue qui a rarement été aussi incertaine. Si le programme du double show a déjà été communiqué, des surprises ne sont pas à exclure, alors qu’il a notamment été indiqué que John Cena, The Undertaker ou encore ‘Stone Cold’ Steve Austin pourraient faire une apparition. Ce ne serait pas la première fois que la WWE réserve du lourd à ses fans.

Les légendes de retour à WrestleMania

Au fil des années, il est presque devenu habituel de voir certaines gloires retrouver la WWE à l’occasion de WrestleMania. Alors qu’il se fait désormais rare depuis sa reconversion d’acteur, John Cena avait notamment passé une tête du côté de WrestleMania en 2016 puis 2019 sans pour autant prendre part à un match.

Des clins d’oeil auxquels se sont également prêtés The Rock, 'Stone Cold' Steve Austin et Hulk Hogan en ouverture de WrestleMania 30 pour un moment rempli de nostalgique, ou encore Shawn Michaels, Mick Foley et toujours Steve Austin deux années plus tard.

The Rock Stone Cold Steve Austin and Hulk Hogan open WrestleMania 30 with a toast 🍻💯#Wrestlemania #TheRock #StoneCold #HulkHogan pic.twitter.com/v3GeBciTXi — Zone864TV (@zone864tv) April 4, 2022

À WrestleMania 31, c’est une opposition symbolique qui se produisit durant le match entre Triple H et Sting, avec les apparitions de Billy Gunn, Road Dogg, X-Pac et Shawn Michaels, représentant la DX qui avait brillé dans les années 90 à la WWE, et de l’autre Scott Hall, Kevin Nash et Hulk Hogan sous leur maillot de la nWo, le groupe mythique qui permit à la WCW de faire de l’ombre à la WWE une décennie auparavant.

DX comes face to face with the NWO!•DX or NWO ( Which is Your Favorite?!)❎Wrestlemania 31🤘🏼#wwe #Wrestling #WrestleMania pic.twitter.com/tZ304kd48E — The Wrestling Matt (@_WrestlingMatt) March 25, 2022

Ces arrivées surprises

D'autres noms bien connus des fans ont profité de WrestleMania pour réaliser leur retour en combattant le soir même. En 2017, Matt et Jeff Hardy retrouvaient la WWE sept années après leur départ en prenant part au match de l’échelle organisé pour les titres par équipe entre les Good Brothers, The Bar, Big Cass et Enzo Amore. Un retour triomphant puisque les deux frères furent sacrés.

This behind the scenes footage of The Hardys' return at Wrestlemania 33 is amazing.For a second I thought New Day was the team who would get in the match 😂 pic.twitter.com/3wGD7TV5K3 — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 3, 2023

À WrestleMania 38, Cody Rhodes marqua également les esprits en débarquant à la WWE en tant qu’adversaire mystère de Seth Rollins, six années après son départ par la petite porte. Pendant ce temps, le catcheur a notamment fait partie intégrante de la création de la All Elite Wrestling (AEW), devenu une alternative solide à la WWE.

Des résultats choquants

Quand des invités mystères ne font pas irruption, ce sont les protagonistes sur le ring eux-mêmes qui peuvent prendre de court le public. Il y a dix ans, la stupéfaction régnait depuis le Mercedes-Benz Superdome de La Nouvelle-Orléans après la victoire de Brock Lesnar sur l’Undertaker, mettant fin à la légendaire Streak du Phenom, qui restait sur 21 victoires et aucune défaite lors du plus grand show de l’année.

Comme à chaque #WrestleMania, on s’attendait au retour de l’Undertaker. Peu importe l’adversaire ou le finisher. Sauf avec Brock LesnarLe silence après le compte de 3, le regard halluciné des spectateursLa fin de la streak, 21-1, C’était il y a 9 ans pic.twitter.com/9hsuNnCtIp — Bernard Colas (@BernardCls) April 6, 2023

L’année suivante, c’est Seth Rollins qui enflamma le Levi’s Stadium de Santa Clara en Californie en encaissant sa mallette Money in the Bank. Alors que les spectateurs s’attendaient à voir Roman Reigns ou Brock Lesnar repartir avec la ceinture, c’est bien Rollins qui réalisa le « casse du siècle » comme le mentionna l’un des commentateurs ce soir-là en sortant victorieux d’un match auquel il ne participait pas au départ.

Pour fêter l'anniversaire de Seth Rollins , revoyons l'un des plus grands moments de sa carrière : son cash in lors de WrestleMania 31 ♥️🙌 pic.twitter.com/7xOPSsLsOK — TOTAL CATCH ( WWE ) (@Total_CatchYT) May 28, 2022

Lors de WrestleMania X-7, c’est par la manière dont il sortit vainqueur de son choc face à The Rock que ‘Stone Cold’ Steve Austin prit de court les spectateurs, se rangeant du côté de Vince McMahon, le boss de la WWE qui fut pourtant son ennemi juré. À quoi faut-il s'attendre pour WrestleMania 40 ?