WWE - Jeff et Matt Hardy : Retour monumental à WrestleMania !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette année, WrestleMania fête son quarantième anniversaire à l’occasion d’un double show les 6 et 7 avril du côté de Philadelphie. Au fil des années, l’événement considéré comme le Super Bowl du catch a donné lieu à des moments mémorables, comme en 2017 avec le retour surprise des frères Hardy.

Un retour triomphal. Difficile de qualifier autrement l’apparition imprévue de Matt et Jeff Hardy survenue le 2 avril 2017 à l’occasion de WrestleMania 33. Partis sept ans auparavant (Jeff en 2009, Matt en 2010), les deux frères retrouvaient ce soir-là la WWE devant plus de 75.000 spectateurs réunis au Camping World Stadium d’Orlando et remportaient par la même occasion les titres par équipe après leur entrée fracassante dans le match de l’échelle organisé entre les Good Brothers, The Bar, Big Cass et Enzo Amore. Un retour par la grande porte pour la fratrie qui s’était fait remarquer quelques mois auparavant avec son "Broken Universe" au sein de la TNA, incitant la WWE à vouloir rapatrier ses anciennes stars.

The Hardy Boyz return at WrestleMania 33 was one of the LOUDEST crowd pops of all time! pic.twitter.com/AC15DLRkB9 — 2000's WWE (@2000s_WWE) February 1, 2023

« Nous sommes retournés à la WWE en gagnant le plus d'argent possible »

Dans son podcast "The Extreme Life of Matt Hardy" , ce dernier avait livré quelques années plus tard les coulisses de ces retrouvailles avec la WWE, initiées par Vince McMahon : « Michael (Hayes, producteur à la WWE) m’a appelé et m'a dit : "Je n'aurais jamais cru que je passerais cet appel. Vince (McMahon, alors président) veut vraiment que vous rentriez à la maison, surtout avec tout ce que vous avez fait, il vous suit de près. Il se demande pourquoi les fans continuent à chanter "Delete" lors des événements de la WWE. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à dire "Delete" ? C'est quoi ce bordel ?" » Référence ici à l’une des principales accroches de Matt Hardy pour son nouveau personnage. Les négociations débutent alors : « Nous avons parlé des conditions et de la durée que nous voulions. Nous avons dit que nous ne voulions pas faire ça pendant cinq ans, évidemment, nous ne savons pas combien de temps il nous reste, nous prenons de l'âge et nous avons trouvé un arrangement confortable et ils nous ont fait une offre incroyable. Nous sommes retournés à la WWE en gagnant le plus d'argent possible ».

La WWE avait peur de Jeff Hardy

Si un accord a fini par être trouvé, la WWE resta néanmoins inquiète pour une raison précise. La vieille de WrestleMania, les Hardys sont engagés dans un autre match par échelle face aux Young Bucks lors de ROH Supercard et la crainte d’une blessure qui bousculeraient les plans établis est grande, surtout lorsque l’on connaît Jeff Hardy. « Le jour du match, Michael Hayes m'a appelé et m'a dit : "Ne laissez pas Brother Nero (Jeff Hardy) se tuer ce soir. Je sais que c'est un match de l'échelle, mais on s'en fout, ce n'est pas important. Demain, c'est WrestleMania. C'est le vrai match de l'échelle. Assure-toi qu'il ne se tue pas ce soir" , raconta Matt Hardy dans son podcast. D’accord, je ferai tout ce que je peux pour que ce soit un chaos contrôlé. Je prendrai soin de lui mais il est imprévisible. ». Une mise en garde de la WWE qui ne s’arrête pas là : « Environ une heure plus tard, nous parlons du match, je regarde mon téléphone, l'homme aux trois H [Triple H], 'Hey mec, je veux juste m'assurer que tu passes en revue les spots de Jeff, n'est-ce pas ? Tu t'assures qu'il ne fait rien de stupide. Demain, c'est WrestleMania et nous avons de grands projets. Vous allez avoir un match à l'échelle facile et intelligent, n'est-ce pas ? Laissez les Young Bucks faire tout ça, ils sont jeunes et en bonne santé." »

This behind the scenes footage of The Hardys' return at Wrestlemania 33 is amazing.For a second I thought New Day was the team who would get in the match 😂 pic.twitter.com/3wGD7TV5K3 — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 3, 2023

« L'adrénaline circulait dans mon corps »

Dans le camp des Hardys aussi, le stress est grand. Si le Ladder match les opposant aux Young Bucks se passe sans accroc, vient ensuite l’approche de WrestleMania. « J'étais très nerveux et on entendait au loin les chants "Delete" parce que nous avions commencé tout cela à la TNA avec le Broken Universe , se remémora Jeff Hardy dans le podcast " Chasing Glory with Lilian Garcia ". Les chants "Delete" étaient devenus très forts, il y avait environ 70 000 personnes, alors on s'est dit, wow, ça va arriver. Tout le mois de mars qui a précédé cette soirée a été extrêmement stressant parce qu'il était difficile de garder notre secret, ce qui peut être difficile à notre époque. Mais nous avons travaillé pour la Ring of Honor pendant tout le mois, et la nuit précédente, nous avons eu un match d'échelle fou avec les Young Bucks, qui nous ont pris les titres. Nous avons fait une apparition de cinq heures avant WrestleMania en disant à tout le monde que nous allions prendre le premier vol pour Raleigh, en Caroline du Nord, après l'événement [de la ROH]. Puis, après tout ça et après avoir franchi le rideau, c'est enfin arrivé. » L’accueil est à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer et les fans de la WWE exultent dès les premières notes de la chanson des Hardy Boyz. La surprise est révélée au grand jour après une organisation au millimètre près pour empêcher toute fuite. « L'adrénaline circulait dans mon corps , s'est souvenu Matt Hardy sur YouTube. Nous ne nous sommes pas montrés jusqu'à un match avant le nôtre, puis ils nous ont fait monter en douce dans un bus à l'extérieur, nous avons eu quelques minutes sur place. Juste avant de faire notre entrée, ils nous ont fait entrer dans les coulisses avec des sweats à capuche roses et nous avons monté les escaliers en courant, quelques personnes nous ont vus en chemin et ont dit "Oh mon dieu, c'est les Hardyz !". En général, lorsque vous êtes un catcheur de la WWE, vous êtes sur place tout au long de la journée pour vous préparer. Quand la foule arrive, on jette un coup d'œil, on regarde l'écran, tout le monde fait ça et on sait à quoi ressemble le public et la salle, donc on a une idée. Nous n'en avions aucune idée. »

😨 Jeff Hardy qui laisse bouche bée John Cena avec son saut du haut de l’échelle à #WrestleManiaToute une époque 🥺 pic.twitter.com/HLZDzSE87o — Bernard Colas (@BernardCls) March 21, 2024

« Je n'avais pas sauté d'une échelle aussi haut depuis 2009 »