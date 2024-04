MMA - UFC : Victime d’un KO terrible, Gaethje s’exprime enfin !

Florian Barré

Le week-end dernier, l’UFC organisait son 300e pay-per-view. Parmi les plus gros combats de la soirée - et de l’année par la même occasion - il y avait celui entre Justin Gaethje et Max Holloway pour la ceinture BMF. La finalité, on la connaît. L’Américain a subi la technique de l’Hawaïen durant cinq rounds avant de rencontrer la foudre à une seconde du terme. Pourtant, après avoir été mis KO de manière spectaculaire, « The Highlight » n’a pas perdu sa motivation.

Depuis quelques jours, Justin Gaethje a perdu son titre de combattant le plus fou et violent de l’UFC. Lors de l’UFC 300, Max Holloway a récupéré la ceinture grâce à une prestation impressionnante, l’une des meilleures de sa longue carrière, aux dépens de l’Américain. Désormais, les deux hommes vont se concentrer sur les ceintures classiques, notamment celle détenue par Islam Makhachev chez les poids légers. De ce fait, pour The Highlight , pas question de baisser les bras.

« Ce sera le meilleur spectacle au monde »

« C’est certainement une guerre… et puis être mis KO comme ça, mais je n’en ai pas fini », a d’abord affirmé Justin Gaethje à MMA Knickout. « Je vais me battre à l’avenir et c’est la seule façon dont je me bats. Même si je voulais changer ma façon de me battre, ce n’est vraiment pas possible. Et donc la prochaine fois que je monterai dans la cage, ce sera le meilleur spectacle au monde. » Par ailleurs, celui-ci ne regrette absolument pas d’avoir accepté ce combat alors qu’il aurait pu obtenir un title-shot en lieu et place.

« C’était un risque énorme et j’ai échoué »