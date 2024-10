Brock Lesnar - WWE : Le scandale sexuel qui bouscule sa carrière

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Associé à l'affaire Janel Grant, du nom de l’ancienne employée de la WWE ayant porté plainte contre Vince McMahon pour agressions sexuelles notamment, Brock Lesnar n’a plus été vu sur les écrans depuis le début du scandale. Des rumeurs sont apparues ces dernières heures sur un possible retour au sein de l’organisation reine du catch, mais il n’en est rien.

En début d’année, la WWE était frappée par un scandale d’envergure avec les accusations d’une ancienne employée envers Vince McMahon, l’emblématique président de la compagnie de catch pour « agression sexuelle », « exploitation » et « violences psychologiques », de quoi entraîner son départ. Janel Grant, la plaignante, accuse l’homme d’affaires aujourd’hui âgé de 79 ans de l’avoir contrainte à entretenir une « relation intime », de l’avoir soumise à des « exigences sexuelles perverses croissantes » incluant des relations intimes avec d’autres hommes mais également d’avoir partagé des photos et vidéos d’elle à caractère sexuel avec des collègues masculins. Le nom de Brock Lesnar est implicitement cité dans l’affaire, Janel Grant affirmant dans sa plainte avoir été sollicitée par Vince McMahon pour un contenu sexuel personnalisé en direction d'un talent important de la WWE en négociation pour prolonger son bail. Ce dernier, décrit comme Lesnar par The Wall Street Journal qui fut à l'origine des révélations, aurait reçu des photos explicites de la plaignante puis accepté un nouveau contrat, tandis que Janel Grant aurait été prévenue par McMahon qu’une contrepartie sexuelle faisait partie de l’accord. Quelques mois plus tard, McMahon aurait donné le numéro de téléphone portable de Grant à la star en question, qui lui aurait demandé d'envoyer une vidéo d'elle en train d'uriner. Janel Grant affirme l'avoir fait et s'être fait insulté de « p*** ». Aucune rencontre n'aurait eu lieu entre les deux.

Des rumeurs de retour infondées

De quoi relancer les plans de la WWE concernant Brock Lesnar. Attendu au Royal Rumble quelques jours avant que le scandale éclate en vue d’une participation au quarantième anniversaire de WrestleMania, le catcheur a finalement vu les plans le concernant capoter. La WWE a d’ailleurs pris le soin d’éviter toute mention de son nom à l’écran durant les premiers mois de l’affaire avant de se montrer moins radicale. Lundi lors du show Raw, une allusion a par exemple été faite par le champion Cody Rhodes au sujet de ses combats avec Brock Lesnar. Dans la foulée, des rumeurs sont apparues sur les réseaux sociaux concernant un retour de l’ancien combattant UFC. Il n’en est rien.

Aucun projet à l’étude pour Lesnar

Une source « haut placée » au sein de la WWE a démenti ces affirmations, expliquant auprès du site spécialisé Fightful : « Il n’y a aucun plan créatif en place pour Lesnar, et si des conversations ont eu lieu, nous n’en avons pas été informés. » La situation concernant « The Beast » n’a donc pas évolué, la WWE souhaitant toujours se distancer du scandale impliquant Vince McMahon. Et ce n’est pas l’allusion faite par Cody Rhodes qui va relancer les spéculations à ce sujet, celle-ci n’ayant aucun double sens selon des sources proches du champion du monde qui ont assuré à Fightful n’avoir pas entendu parler d'un changement de statut de Lesnar, absent depuis l’été 2023. Toute évolution de la situation ne passerait pas uniquement par l’aval du secteur créatif de la WWE (à l’origine des histoires proposées à l’écran) mais aussi par celui de l’équipe juridique. The Wrestling Observer expliquait cet été que l’approbation des avocats de la WWE était nécessaire avant d’imaginer Lesnar revenir. Interrogé par le Daily Mail en juillet, le responsable du contenu Paul « Triple H » Levesque avait renvoyé la balle à Brock Lesnar : « Il fait un peu ce qu'il veut. Il doit être au Canada, à regarder ses enfants jouer au hockey et à profiter de la vie. S'il a un jour envie de revenir, on sera là pour en discuter. On verra bien. » Une réponse brève sans prendre position qui est loin d'être aussi simple dans la réalité.