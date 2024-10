WWE : John Cena choisi pour un match événement, ça ne se passe pas comme prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les tournées d’adieux ne se passent pas toujours comme prévu du côté de la WWE. Alors que John Cena entamera en 2025 sa dernière année comme catcheur, Kurt Angle avait lui aussi annoncé à l’avance sa retraite, l’occasion pour lui de réaliser une série de matchs avant de se retirer définitivement. Mais son ultime apparition sur le ring n’était pas celle qu’il avait espérée...

L’année 2025 sera historique à la WWE, qui verra John Cena se retirer définitivement des rings. Alors qu’il fêtera ses 48 ans en avril prochain, l’une des plus grosses stars de l’histoire du catch a annoncé cet été la fin de sa carrière. « J'ai donné l'année 2025 à la WWE, a confié Cena à Collider. Je prendrai ma retraite en 2025 et je commencerai cette tournée d'adieux en janvier. Je la terminerai en décembre et il y aura environ 36 dates dans le monde entier pour remercier le public de la WWE du monde entier ». Une tournée d’adieux rappelant celle de Kurt Angle.

Une défaite contre Baron Corbin comme dernier match

En 2019, Kurt Angle avait lui aussi annoncé une série de matches avant de raccrocher les bottes, l’occasion pour lui d’affronter quelques noms prestigieux de la compagnie, à l’instar de Samoa Joe ou encore AJ Styles. Pour son ultime rendez-vous face au public, le médaillé d’or aux Jeux olympiques 1996 s’était retrouvé contre Baron Corbin à WrestleMania 35, match perdu en l’espace de six minutes. Une fin qui n’était pas celle imaginée.

Kurt Angle voulait John Cena

« Je voulais que John (Cena) soit mon match de retraite, je l'ai demandé à Vince (McMahon) », a révélé Kurt Angle dans le podcast NotSam Wrestling. L’ancien boss de la WWE avait toutefois d’autres plans pour lui : « Il m'a dit : 'Tu vas devoir attendre l'année prochaine parce que tu as un programme avec Baron Corbin'. J'ai donc répondu : 'Ok, mais je ne pense pas pouvoir tenir un an de plus’. Il m'a répondu : 'Eh bien, c'est comme ça'. » Selon lui, son départ vers la concurrence en 2006 est à l’origine de ce traitement : « J'adore Baron Corbin, mais j'ai eu l'impression que lors de mon second passage à la WWE, je n'ai pas été très apprécié. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que j'ai quitté la WWE en 2006 pour aller directement à la TNA. J'étais censé revenir à la WWE six mois après. Vince voulait que je prenne six mois de congé et que je revienne. Alors, quand j'ai quitté son bureau et que j'ai démissionné, j'ai appelé [la TNA] et j'ai obtenu un contrat le jour même. Je n'ai pas attendu une seconde. Je savais ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et je pense qu'ils se sont dit : 'Ok, s'il revient, on va lui donner une petite leçon'. Ce qui est très bien, j'ai compris ».