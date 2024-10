Catch : Il quitte la WWE, la trahison qui ne passe pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grande star de la WWE au début des années 2000 après avoir décroché la médaille d’or aux Jeux olympiques d’Atlanta en lutte, Kurt Angle prit la décision en 2006 de quitter la première compagnie de catch au monde pour une structure plus petite, la TNA, ravie de frapper un grand coup avec cette prise. Un choix que la WWE lui a fait payer selon lui.

Champion olympique de lutte en 1996, Kurt Angle s’est ensuite distingué sur les rings de catch. D’abord à la WWE, où il s’est révélé dans le divertissement sportif, puis à la TNA, autre compagnie de catch aux États-Unis qu’il a rejoint en 2006, quelques semaines seulement après son départ. De retour à la WWE en 2017, Kurt Angle effectuera 22 matches et se retirera à WrestleMania 35 après une défaite contre Baron Corbin. Le médaillé d’or le reconnaît aujourd’hui, cette fin de carrière a un goût amer.

La WWE rancunière envers Kurt Angle ?

« J’ai eu l'impression que lors de mon deuxième passage à la WWE, je n'étais pas très considéré », estime Kurt Angle dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Notsam Wrestling. Selon lui, son départ en 2006 vers la TNA, voulant à cette époque faire de l’ombre à l’organisation reine du catch, en est la cause : « Je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que j'ai quitté la WWE en 2006 pour aller directement à la TNA. J'étais censé revenir à la WWE six mois après. Vince (McMahon, alors président, NDLR) voulait que je prenne six mois de congé et que je revienne. Alors, quand j'ai quitté son bureau et que j'ai démissionné, j'ai appelé [la TNA] et j'ai obtenu un contrat le jour même. Je n'ai pas attendu une seconde. Je savais ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et je pense qu'ils se sont dit : 'Ok, s'il revient, on va lui donner une petite leçon'. Ce qui est très bien, j'ai compris. »

« La TNA ? Je ne regrette pas ma décision »

Plusieurs fois interrogé sur son départ vers la TNA en 2006, alors qu’il était l’une des stars majeures de la WWE, Kurt Angle a toujours assuré ne rien regretter. « Je ne peux pas. J'ai eu une grande carrière à la TNA, peut-être meilleure que ma carrière à la WWE, jugeait-il en 2018 dans une session de question-réponse sur Facebook. J’avais un emploi du temps réduit. Et j'ai catché contre tant de grands noms : AJ, Joe, Sting, Roode... Pour n'en citer que quelques-uns. Mon corps ne pouvait pas supporter le programme rigoureux de la WWE à l'époque. J'imagine toujours la carrière que j'aurais pu avoir si j'étais resté à la WWE. Cela aurait été incroyable, mais je n'ai pas pu rester, alors je ne peux pas continuer à me demander "Et si ?" ».

Ce changement de compagnie a néanmoins demandé un temps d’adaptation à Kurt Angle. « Catcher devant un public plus petit, c’était un peu difficile, confiait-il en 2021 dans son podcast. Vous êtes gâté quand vous êtes à la WWE, vous avez des shows à guichets fermés partout. La TNA était une entreprise beaucoup plus petite, mais c'était une grande entreprise. Les audiences sur Spike TV étaient excellentes. Nous faisions 2 millions de téléspectateurs par semaine, nous avons eu un bon petit parcours. Je ne regrette donc pas ma décision, mais j'ai eu du mal à m'y adapter au début. » Kurt Angle figure aujourd'hui dans le Hall of Fame des deux organisations.