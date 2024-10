Retraite de Nadal : Le titre de la WWE sur lequel il a mis la main !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l’incapacité de poursuivre sa carrière au niveau qui était le sien, Rafael Nadal a annoncé ce jeudi sa retraite. L’Espagnol se retire avec 22 titres du Grand Chelem, mais également une ceinture de la WWE dans son armoire à trophées. La première compagnie de catch au monde a en effet offert une ceinture spéciale à l'Espagnol.

C’est une page importante de l'histoire du tennis qui se tourne avec l’annonce de la retraite de Rafael Nadal ce jeudi. L’Espagnol disputera la Coupe Davis en novembre avant de se retirer des courts à l’âge de 38 ans, une issue redoutée par ses fans qui semblaient inéluctables compte tenu de ses soucis physiques persistants ces derniers mois. « La réalité est que les dernières années furent difficiles, surtout les deux dernières. Je ne pense pas que je sois capable de jouer sans limite, s’est expliqué Nadal dans une vidéo publiée sur X. C'est une décision évidemment difficile qui m'a pris du temps. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. »

An incredible end to 4 HOURS and 50 MINUTES in the finals of the @USOpen. Congratulations to @RafaelNadal…this custom @WWE Championship should help celebrate your 19th Grand Slam Title! pic.twitter.com/jZy9nrm8JT — Triple H (@TripleH) September 9, 2019

22 Grands Chelem, et 1 ceinture WWE

Le palmarès de Rafael Nadal est légendaire, faisant de lui aux yeux de nombreux spécialistes le plus grand de tous les temps dans la discipline avec ses 14 succès à Roland-Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022), quatre sacres à l'US Open (2010, 2013, 2017, 2019) et deux victoires à l'Open d'Australie (2009 et 2022) et Wimbledon (2008 et 2010). Plus étonnant, Rafael Nadal a également mis la main sur une ceinture de la WWE, l’organisation reine du catch.

🇩🇪👑 Bayer Leverkusen with a special WWE belt for their historic Bundesliga campaign! 😍 pic.twitter.com/jyV7S31P4S — EuroFoot (@eurofootcom) May 24, 2024

Nadal récompensé comme Hamilton

Vainqueur de l’US Open en 2019 au terme d'un match exceptionnel avec Daniil Medvedev, le taureau de Manacor ne s’est pas contenté du traditionnel trophée et s'était vu remettre une réplique du titre mondial de la WWE qu’ont notamment porté John Cena, Brock Lesnar et Roman Reigns. « Une fin incroyable après 4 heures et 50 minutes de jeu en finale de l'US Open. Félicitations, Rafael Nadal... ce titre de la WWE personnalisé devrait t’aider à célébrer ton 19e titre du Grand Chelem », avait tweeté à l’époque Triple H, ancien catcheur désormais dirigeant de la compagnie. Cette dernière a pris pour habitude de récompenser certains athlètes pour leurs exploits, comme Lewis Hamilton pour son sacre en Formule 1 en 2017 ou plus récemment Aryna Sabalenka, gagnante elle aussi de l’US Open cette année. Les équipes victorieuses peuvent elles aussi avoir droit à leur ceinture, à l’instar des Boston Celtics (NBA), des Kansas City Chiefs (NFL) ou encore du Bayer Leverkusen (Bundesliga) cette année.