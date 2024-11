Transferts : L’OM veut s’en débarrasser, il se lâche sur son mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné des prêts à Elche et Frosinone ces deux dernières saisons, Pol Lirola a fait son retour à l’OM l’été dernier. S’il était annoncé vers un nouveau départ, le latéral droit âgé de 27 ans assure avoir vécu un mercato assez calme, conforté par l’arrivée de Roberto De Zerbi, qu’il avait connu du côté de Sassuolo.

Recruté définitivement lors de l’été 2021, Pol Lirola n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien pendant ses six premiers mois à l’OM, où il avait été prêté en janvier de la même année par la Fiorentina. Ces deux dernières saisons, l’Espagnol a enchaîné les prêts, à Elche, puis à Frosinone, avant de revenir à Marseille cet été. S’il était annoncé vers un départ, l’arrivée de Roberto De Zerbi, qu'il a connu à Sassuolo, l’a motivé à tout faire pour rester.

« Je me suis dit tout de suite que j’allais lutter et me battre pour rester ici »

« C’est vrai que ces deux ans ont été durs pour moi. J’ai eu des problèmes physiques, mais aussi des soucis de confiance. Mais ils m’ont aussi permis de grandir. Ce sont deux années qui m’ont permis aussi de me trouver un petit peu avec moi-même et puis quand j’ai vu que De Zerbi pouvait arriver ou allait arriver ici je me suis dit tout de suite que j’allais lutter et me battre pour rester ici, c’est ce que j’ai fait », a confié Pol Lirola ce jeudi en conférence de presse.

« J’ai vécu un été très calme, je savais que lui comptait sur moi »

Sachant que Roberto De Zerbi comptait sur lui, le latéral droit âgé de 27 ans n’a pas été perturbé par les rumeurs à propos de son avenir à l’OM : « Moi, j’ai vécu un été très calme, je savais que lui comptait sur moi, donc je savais aussi qu’il fallait que je travaille pour que cela soit le cas. J’ai été titulaire à trois reprises, c’est aussi quelque chose d’important pour moi. Je me suis amélioré dans plusieurs aspects et j’espère continuer de le faire. Améliorer ma condition physique afin de pouvoir le plus de matchs possible cette saison et de la meilleure manière possible. »