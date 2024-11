Mercato - OM : Son départ l’a déprimé, la grande révélation !

Thomas Bourseau

Ces dernières heures, le feuilleton Jorge Sampaoli s’est accéléré du côté du Stade Rennais. Les dirigeants du club breton ont exprimé à Julien Stéphan son licenciement et l’Argentin devrait le remplacer sur le banc de touche. Une excellente nouvelle pour Sampaoli qui regretterait encore à ce jour son départ de l’OM en 2022.

Jorge Sampaoli a été le premier entraîneur de l’ère-Pablo Longoria à l’OM. Sa première décision en tant que président du club phocéen en février 2021 a été d’offrir les rênes de l’effectif au tacticien de l’Olympique de Marseille. Une saison et demie plus tard, mécontent du début du mercato estival de 2022, Sampaoli déposait sa démission, forçant Longoria à nommer Igor Tudor.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Sampaoli déterminé à revenir en France avec l’Olympique de Marseille

Deux ans plus tard et après de courts passages au FC Séville et à Flamengo, Sampaoli semble être sur le point de faire son retour en Ligue 1… sur le banc de touche du Stade Rennais qui aurait communiqué à Julien Stéphan son licenciement ce jeudi après-midi. Les discussions iraient bon train entre les deux parties tant Jorge Sampaoli aurait envie de relever le challenge rennais, considérant le club comme étant très ambitieux d’après RMC Sport.

Jorge Sampaoli aurait regretté son départ de l’OM

D’ailleurs, RMC revient sur le départ surprise de Jorge Sampaoli dont il a été à l’initiative. L’Argentin aurait très mal vécu cette décision et serait arrivé à la conclusion qu’il aurait dû poursuivre son aventure à l’OM...