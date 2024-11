Mercato : Ça chauffe, il va faire son grand retour après l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ça commence déjà à chauffer sur les bancs de Ligue 1. Après Montpellier, le Stade Rennais devrait prochainement changer d'entraîneur. Julien Stéphan est plus que jamais sur la sellette et le club breton cherche un nouveau coach, et la piste menant à Jorge Sampaoli prend clairement de l'ampleur. L'Argentin pourrait revenir en Ligue 1 après son passage à l'OM.

Après Montpellier, qui a choisi de remplacer Michel Der Zakarian par Jean-Louis Gasset, d'autres clubs de Ligue 1 pourraient prochainement changer d'entraîneur, à commencer par le Stade Rennais qui devrait se séparer de Julien Stéphan après la lourde défaite contre Auxerre ce week-end (0-4).

Sampaoli, le favori pour remplacer Stéphan

Et pour le remplacer, la priorité se nomme Jorge Sampaoli. Selon les informations de L'EQUIPE, le technicien argentin est discussions avancées avec le Stade Rennais. Libre de tout contrat depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, Jorge Sampaoli, qui était passé par le banc de l'OM entre mars 2021 et 2022, est désormais le grand favori pour succéder à Julien Stéphan.

Beye, Vieira et Kovac encore envisagés

Malgré tout, d'autres pistes restent actives en cas d'échec avec Jorge Sampaoli. Patrick Vieira, Habib Beye ou encore Niko Kovac, sont ainsi visés. Mais c'est bien l'ancien coach de l'OM qui est la favori pour débarquer sur le banc du Stade Rennais avec son adjoint Diogo Meschine qui présente le grand avantage de parler français.