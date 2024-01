MMA - UFC : Attaqué par Strickland, Chimaev répond !

Florian Barré

Ces derniers jours, Khamzat Chimaev a fait beaucoup parlé de lui. En froid avec Dana White pour une promesse non tenue, le Russe d’origine tchétchène a call-out le nouveau champion des poids moyens, Dricus du Plessis, qui l’a recalé en retour. Ainsi, le numéro 9 de la catégorie pourrait se rabattre sur Sean Strickland, qui ne veut pas non plus de ce combat. De quoi agacer fortement le principal intéressé.

Alors que Dricus du Plessis a pris la ceinture middleweight à Sean Strickand le week-end dernier, Khamzat Chimaev espérait être le prochain sur la liste des prétendants. C’est du moins ce que lui avait promis le patron de l’UFC, Dana White, après sa victoire à la décision sur Kamaru Usman le 21 octobre dernier. Que nenni ! White est revenu sur ses propos et Dricus du Plessis ne veut combattre qu’Israel Adesanya ou Alex Pereira. Ainsi, Borz a vu rouge mais pourrait accepter un autre combat avant de pouvoir réellement prétendre à la ceinture.

Strickland ne veut pas de Chimaev

L’idée, officieuse, serait d’affronter Sean Strickland lors de l’UFC 300. Problème, avant d’affronter du Plessis, l’Américain a déclaré en conférence de presse qu’il n’était pas intéressé par Khamzat Chimaev : « C’est un peu difficile de choisir, je préférerais quelqu’un de nouveau. Chimaev ? Les classements ont de l’importance mec, il a battu qui chez les poids moyens ? Mais qui est-il déjà ? Il a sorti Usman du canapé une semaine avant, arrêtez de vous f*utre de l’UFC, redevenez un vrai événement sportif, revenez aux classements, je n’en ai rien à f*utre, encore une fois, je n’en ai rien à f*utre de qui c’est, faites que la pile d’argent soit plus grande, je me battrai contre n’importe qui, vous savez ? »

« Quand je t’ai frappé au visage, tu as été voir ton coach »