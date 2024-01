MMA : Un immense combat officialisé pour l’UFC 300

Florian Barré

Il y a quelques semaines, Max Holloway déclarait qu’un combat contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF pourrait rendre « beaucoup de fans heureux ». Dana White a entendu la requête de l’Hawaïen et a officialisé la rencontre entre les deux hommes pour l’UFC 300, à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ainsi, Gaethje fera la première défense de la ceinture que l’UFC a relancé l’année dernière, récompensant le plus gros « bad boy » de l’organisation.

Ce n’est pas une grande surprise, depuis qu’Islam Makhachev a déclaré ne pas revenir avant l’été, son principal concurrent chez les poids légers, Justin Gaethje, était pressenti à l’UFC 300 pour remettre en jeu sa ceinture BMF remporté en juillet dernier contre Dustin Poirier. Cette année, « The Highlight » sera opposé à Max Holloway, ancien champion des poids plumes. Celui que l’on surnomme « Blessed » sera forcément ravi de la nouvelle puisqu’en novembre, il avait réclamé le combat à Dana White.

« On gagne beaucoup d’argent, on fait un spectacle »

« Je pense que ce serait un combat amusant pour les fans, avait déclaré Holloway. Il y a cette ceinture BMF. Je sais qu’ils sont à court de gars pour l’UFC 300, donc ce serait idéal. Si Islam Makhachev ne combat pas avec le Ramadan, Gaethje devra attendre jusqu’en octobre, et cela fera plus d’un an et demi depuis son dernier combat. Je ne pense pas que Gaethje devrait rester assis aussi longtemps. Alors en attendant, pourquoi ne pas en faire un amusant, on gagne beaucoup d’argent, on fait un spectacle et rendons beaucoup de fans heureux. C’est l’idée. Je ne voudrais pas qu’un talent comme celui-là reste assis pendant un an pour une chance au titre. Mais je comprends pourquoi il veut le faire : il mérite le prochain title-shot. »

Max Holloway chez les lightweights