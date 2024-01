Boxe : Surprise, Shakur Stevenson annonce sa retraite à 26 ans !

Florian Barré

Le champion invaincu des poids légers WBC, Shakur Stevenson, a révélé aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il « se retirait officiellement » du sport et a déclaré qu'il en avait fini « de boxer avec des faibles ». Pour autant, de nombreux observateurs soupçonnent une simulation pour attirer l’attention du public. Qu’en est-il vraiment ?

Shakur Stevenson a annoncé sa retraite de la boxe à 26 ans, sur les réseaux sociaux hier soir. Celui qui détient actuellement le titre WBC des poids légers et a également remporté des ceintures en poids plume et super poids plume, s'est battu pour la dernière fois en novembre, battant Edwin De Los Santos à la décision unanime 116-112 116-112 et 115-113. « Je prends officiellement ma retraite de la boxe. Je serai toujours au gymnase pour perfectionner mon art et aider la prochaine génération à devenir grande et à poursuivre ses rêves. Mais je n’ai pas l’intention de boxer avec des faibles. » a-t-il écrit.

Shakur Stevenson écoeuré

Stevenson (21-0, 10 KO), originaire de Newark dans le New Jersey, ne dit pas ce qui a conduit à sa décision de prendre sa retraite, mais a semblé s'énerver plus tôt dans la journée, réagissant aux nouvelles de la WBO, ordonnant à Emanuel Navarrete et Denys Berinchyk de se battre pour leur titre WBO vacant. Immédiatement après avoir appris cela, Shakur a déclaré sur X : « C'est écoeurant. C'est dégoûtant. Autant prendre ma retraite. »

Stevenson déçu de ne pas combattre pour la ceinture ?

Ainsi, pour les fans, cette décision semble soudaine, à tel point que certains d’entre eux en viennent à douter de sa véracité. En effet, il se pourrait que Shakur espérait combattre Navarrete pour le titre WBO. Malheureusement, la performance décevante (malgré la victoire) de Stevenson en novembre dernier contre Edwin De Los Santos a découragé de nombreux combattants, fans de boxe et probablement promoteurs. Beaucoup ont reproché au principal concerné de passer le plus clair de son temps à courir sur le ring, refusant presque le combat.