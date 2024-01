WWE - WrestleMania : Une incroyable affiche est imaginée avec John Cena

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À bientôt 47 ans, John Cena est plus proche de la fin de sa carrière que du début et multiplie les sorties hasardeuses sur son avenir. Le nombre de matchs à venir pour lui se compte peut-être sur les doigts d’une main, de quoi rendre exceptionnelle chacune de ses apparitions sur le ring. Randy Orton, l’un de ses rivaux légendaires, l’a bien compris et a pris rendez-vous.

Désormais davantage présent sur les plateaux de cinéma que sur les rings de la WWE, John Cena est proche de la retraite, et il ne s’en cache pas. « J'ai eu 47 ans l'année dernière et il ne me reste plus beaucoup de temps à la WWE , a-t-il encore répété il y a quelques jours dans un entretien accordé à PEOPLE . Je veux juste quitter la WWE la tête haute et que le public puisse apprécier les efforts que j'ai fournis . » Apparu pour la dernière fois en novembre à l’occasion de "Crown Jewel", événement au cours duquel il s’est incliné contre Solo Sikoa, l’ancien champion du monde s’est préparé à l’idée de plier bagage et se met à la disposition de l’organisation reine du catch pour la fin. « Je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour la compagnie , répond l’ancien champion du monde à PEOPLE. Si c'est un grand match final ou si c'est juste un dernier match, ou quelle que soit la manière dont je peux être intégré au programme pour faire savoir à tout le monde que ce chapitre est terminé, je suis prêt à écouter ce que la WWE a à dire. » Un choc qui pourrait avoir lieu contre Randy Orton.

Coup de tonnerre à la WWE, John Cena prépare son départ ! https://t.co/qeoZuXMDS6 pic.twitter.com/8tKQ08Chpr — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Cena à WrestleMania pour le titre », le match rêvé de Randy Orton

Avec John Cena, Randy Orton s’est imposé au milieu des années 2000 comme le nouveau visage de la WWE. Forcément, les comparaisons étaient légion entre les deux têtes de gondole de la compagnie qui ont multiplié les confrontations sur le ring. De retour aux "Survivor Series" après une grave blessure au dos, Orton ne cache pas aujourd’hui sa volonté de se livrer à une ultime bataille avec son meilleur ennemi. « Un match de rêve pour moi serait de me retrouver dans une situation où je combattrais Cena à WrestleMania pour le titre , a révélé la semaine dernière le maître du RKO dans le programme The Bump , lui qui affrontera Roman Reigns, AJ Styles et LA Knight pour la ceinture incontestée de la WWE samedi au "Royal Rumble". Je ne sais pas comment on y arrive, je ne dis pas que ça va arriver. Mais je n'ai jamais affronté John à WrestleMania dans un match simple. Nous avons eu quelques guerres à l'époque, alors être capable de revisiter cela après tout ça, je pense que ce n'est pas seulement quelque chose que je voudrais, je pense que les fans le prendraient aussi . »

John Cena’s latest Instagram post: pic.twitter.com/0gh8wQYXRW — Wrestle Features (@WrestleFeatures) January 23, 2024

