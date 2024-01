WWE : Streaming, carte, surprises… Un Royal Rumble historique en vue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’un des rendez-vous historiques et privilégiés par les fans. Dans la nuit de samedi à dimanche, la WWE organise son traditionnel Royal Rumble. Une édition 2024 particulièrement attendue qui lancera officiellement la route vers le 40e anniversaire de WrestleMania. Le 10 Sport vous propose un résumé de ce qui vous attend.

Comme chaque année, la WWE propose ce samedi 27 janvier depuis le Tropicana Field en Floride son traditionnel "Royal Rumble", un Premium Live Event/pay-per-view qui tient son nom du combat éponyme qui s’y déroule à chaque édition depuis 1988. Le concept est simple : deux catcheurs ou catcheuses débutent le match et sont rejoints par 28 autres participants à intervalles réguliers, toutes les deux minutes environ. Le dernier à ne pas avoir été projeté par dessus la corde la plus haute du ring, unique moyen pour éliminer un ou une participant(e), remporte le match et gagne le droit de concourir pour la ceinture mondiale de son choix à "WrestleMania". Un rendez-vous très apprécié des fans qui est généralement le théâtre de surprises.

Des arrivées surprises garanties ?

Alors que la liste intégrale des participants est gardée secrète jusqu’au dernier moment, il n’est pas rare de voir débarquer durant un Royal Rumble de nouveaux talents ou d’anciens noms bien connus du catch, pour un retour d’un soir ou sur la durée. The Rock, Sasha Banks, Naomi, Big E, Jade Cargill, Liv Morgan et même Hulk Hogan sont notamment cités avant l’évènement.

Les participants déclarés

Sont annoncés pour l’heure au Royal Rumble féminin : Becky Lynch, Nia Jax, Bayley, Bianca Belair



Les participants au Royal Rumble masculin : Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther, Damian Priest et Kofi Kingston



Lui, n'est pas sûr d'être de la partie, mais ce n'est pas l'envie qui lui manque. Interrogé en exclusivité par le10sport.com avant l'événement, Tyler Bate nous a révélé vouloir participer au Royal Rumble, avec un grand objectif en tête : « Sur les sept dernières années où j’ai fait partie de la WWE, j'ai souvent raconté que je voulais être dans le Rumble et faire un Airplane Spin (prise qui consiste à positionner son adversaire sur ses épaules et effectuer plusieurs tours sur lui-même avant de le projeter au sol, NDLR) sur la plus grande personne sur le ring. Omos est la plus grande superstar aujourd’hui, donc mon rêve est de pouvoir faire un Airplane Spin sur Omos . »

Les favoris pour les deux Royal Rumble

Cette année, le Royal Rumble est particulièrement incertain en vue de WrestleMania 40. The Rock apparaît comme un candidat sérieux à la victoire s’il vient à débarquer, un match contre Roman Reigns pour le titre incontesté de la WWE faisant saliver les fans de catch. Cody Rhodes fait lui aussi office de favori après sa victoire l’an dernier, lui qui multiplie les sorties pour évoquer une revanche contre Reigns si celui-ci reste champion. De retour aux Survivor Series, CM Punk pourrait quant à lui viser la ceinture de Seth Rollins en cas de victoire au Royal Rumble, une autre rivalité très attendue par le public alors que la star de 45 ans n’a jamais remporté ce match. Détenteur de la ceinture Intercontinental, Gunther est un autre prétendant crédible.



Chez les femmes, deux talents se dégagent sérieusement : Bayley et Becky Lynch. Les deux anciennes championnes pourraient prendre pour cible Rhea Ripley à WrestleMania en cas de victoire au Rumble, même si un choc entre Bayley et Iyo Sky, toutes les deux membres de Damage CTRL, n’est pas à exclure.

Choc au sommet pour le titre de Roman Reigns

C’est l’autre rencontre très attendu du Royal Rumble. Alors qu’il fêtera ses 1245 jours de règne comme champion incontesté de la WWE, Roman Reigns défendra son titre dans un Fatal Four Way contre Randy Orton, AJ Styles et LA Knight, de quoi rendre l’issue un peu plus incertaine au début de la route vers WrestleMania, même si le leader de la Bloodline reste le grand favori pour rester champion au moins jusqu’en avril.

La carte complète du Royal Rumble 2024

Fatal For Way pour les ceintures unifiées de la WWE

Roman Reigns (c) contre LA Knight, Randy Orton et AJ Styles



Championnat des États-Unis de la WWE

Logan Paul (c) contre Kevin Owens



Royal Rumble match masculin



Royal Rumble match féminin

Où voir le Royal Rumble 2024 ?