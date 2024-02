NFL : Mahomes, Taylor Swift, Usher...le Super Bowl a tenu ses promesses !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl LVIII face aux 49ers de San Francisco (25-22). Une 58ème édition qui aura tenu toutes ses promesses. Entre performances XXL, stars présentes, ou encore événements insolites, le 10 sport vous dévoile les moments marquants de cette soirée reine de la NFL.

Cette 58ème édition du Super Bowl s’annonçait d’ores et déjà historique. Indécis jusqu’au bout, ce match aura donné lieu à une prolongation entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Finalement, les partenaires de Patrick Mahomes l’ont emporté au bout de la dernière action (25-22), permettant ainsi aux Chiefs de soulever le trophée Lombardi pour la deuxième année consécutive, ainsi que le 4ème sacre de leur histoire.

THE CHIEFS ARE BACK-TO-BACK SUPER BOWL CHAMPIONS! pic.twitter.com/ZzfhTyUXg9 — NFL (@NFL) February 12, 2024

Les Chiefs champions NFL au bout de la prolongation !

Véritable événement suivi aux quatre coins du monde, ce Super Bowl LVIII aura été rempli de moments marquants. A commencer par le dénouement du match. Cette victoire finale aura été celle de l’acharnement et de la survie pour les Chiefs. Menés 19-16 à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, la franchise du Missouri a récolé grâce à un field goal (19-19) et s’est offert une prolongation d’anthologie.



Très proches d’inscrire un touchdown synonyme de victoire dans les premières minutes de la prolongation, les 49ers ont été stoppé à une dizaine de yards de la zone d’en but adverse, préférant sécuriser les 3 points grâce à un field goal (22-19). Ballon en main, Patrick Mahomes a alors laissé opérer son bras magique. Le quaterback des Chiefs, parti de sa moitié de terrain, a réalisé un run d’anthologie, conclut par une passe vers Mecole Hardman, auteur du touchdown victorieux à quelques secondes de la fin du match (25-22).

Travis and Taylor. 🥹❤️ pic.twitter.com/wCb19KO0Qa — NFL (@NFL) February 12, 2024

Taylor Swift et Travis Kelce : l’attraction de la soirée

Il s’agit DU couple en NFL. La chanteuse, présente quelques heures plus tôt à Tokyo (Japon) pour un concert, a réussi son road-trip de 9000 kilomètres afin d’atteindre à temps l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Taylor Swift, arrivée deux heures avant le coup d’envoi, a été comme à l’accoutumée, filmée à de nombreuses reprises pendant le Super Bowl. Disposée dans une loge aux côtés d’autres personnalités musicales comme Lana Del Rey ou encore Ice Spice, la reine de la pop a laissé éclater sa joie à la fin du match, en allant prendre son compagnon Travis Kelce dans ses bras.

Usher au rendez-vous à la mi-temps !

Le chanteur de RnB a assuré lors du célèbre show de mi-temps de ce 58ème Super Bowl. Usher, en plus de sa performance, a pu être rejoint sur scène par de nombreuses stars comme Alicia Keys, H.E.R, will.i.am du groupe Black Eyed Peas, mais aussi par Lil Jon et Ludacris. Si de nombreux fans attendaient également une potentielle apparition de Justin Bieber, la star canadienne est restée dans les travées du stade.

Mahomes plus que jamais dans les pas de Tom Brady

A 28 ans, le quaterback des Chiefs de Kansas City est un peu plus rentré dans la légende. Patrick Mahomes, auteur d’une fin de match incroyable, a remporté son troisième Super Bowl en cinq ans. Et pour la troisième fois, le numéro 15 a été logiquement nommé MVP de la finale. Plus que jamais, Patrick Mahomes semble suivre les traces du GOAT Tom Brady, et compte bel et bien poursuivre l’hégémonie des siens sur la NFL durant de longues années.

Travis Kelce looked less than enthused pic.twitter.com/yncKhjtNl4 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

Travis Kelce hurle contre son coach !

Tight End de génie, Travis Kelce ne s’est pas fait remarquer uniquement pour ses embrassades avec Taylor Swift. Visiblement très frustré de sa première mi-temps, le numéro 87 s’est montré très véhément sur le côté de l’Allegiant Stadium. Travis Kelce a notamment été aperçu en train d’hurler sur son coach Andy Reid, bousculant ce dernier au passage.