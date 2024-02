NFL - Super Bowl : Michael Jackson, la marche légendaire du roi de la pop

Thomas Bourseau

J-1 ! Dans la nuit de dimanche à lundi, Usher performera à Paradise, ville située au Sud-Est de Las Vegas, pendant la mi-temps du Super Bowl LVIII à l’Allegiant Stadium pour un match opposant les Kansas City Chiefs aux 49ers San Francisco. Usher célébrera ses 30 ans de carrière. Et, dans le cadre de cet évènement planétaire, le10sport.com continue ce samedi sa rétrospective des meilleurs spectacles du Super Bowl. Après Prince ou encore Beyoncé, retour 31 ans en arrière pour le moment de gloire de Michael Jackson.

Le 1er octobre 1992, Michael Jackson a livré un concert légendaire à Bucarest au stade Lia Manoliu en Roumanie dans le cadre du Dangerous Tour , son quatrième album studio post-motown. Seulement quatre mois plus tard, The King of Pop remettait ça le 31 janvier 1993 pour le Super Bowl XXVII opposant les Dallas Cowboys aux Buffalo Bills (52-17) au Rose Bowl Stadium de Pasadena en Californie devant plus de 91 millions de téléspectateurs et un pic d’audience à 133 millions. Michael Jackson est le premier artiste planétaire à avoir été sélectionné par la National Football League ou NFL pour les spectacles de mi-temps du Super Bowl. Par la suite, c’est devenu une tradition avec notamment Rihanna et Dr.Dre lors des deux dernières éditions et pour cette année : Usher.

NFL - Super Bowl : Dr.Dre, Eminem et Snoop Dogg rendent fou LeBron James ! https://t.co/YmPP7Z9uJ7 pic.twitter.com/evpiNF36KB — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Trois Michael Jackson, le vrai immobile au milieu de la scène !

Fidèle à lui-même, en show-man né qu’il était avant de s’éteindre le 25 juin 2009, Michael Jackson a lancé sa performance, ou plutôt le preview, par deux Michael Jackson sortant des écrans géants postés à deux coins du stade. Puis, le véritable Michael Jackson est apparu sur la scène centrale en venant d’en dessous. Après son saut et au coeur de cris du public qui était en furie, MJ a fait du MJ en regardant, stoïque, le stade californien pendant deux grosses minutes avant d’enfin lancer sa performance.

Michael Jackson's wild entrance at the 1993 Super Bowl halftime show pic.twitter.com/gIW1I6KbsV — Historic Vids (@historyinmemes) February 8, 2024

De Jam à Billie Jean, Michael Jackson a marché sur la lune à Pasadena

Concernant la partie musicale, Michael Jackson commença son show avec un court medley de « Why you wanna trip on me » et de « Jam ». Deux chansons issues de son album Dangerous . Sur Jam , alliant danse et chant, Michael Jackson, bien entouré par des danseurs, a planté le décor avec sa veste noire et dorée qu’il a fini par troquer pour… le chapeau sur « Billie Jean » !

Sur le sol de la mixité californienne, Michael Jackson a fait passer le message avec Black Or White

Michael Jackson était un habitué des performances XXL dans les grands salles et stades. C’est pourquoi, pour ce Super Bowl, MJ a pris le soin de jouer avec les figurants et musiciens en leur faisant changer de couleur sur sa chanson « Black Or White ». Avec une caméra dans le ciel, on voyait le constant contraste entre les deux couleurs et il en a été de même pour Michael Jackson sur scène vêtu de blanc et ses musiciens en noir. Pour finir, une main noire et une main blanche ont été montrés sur d’énormes banderoles en train de se serrer très fort dans l’optique de faire passer un message d’unité au monde.

We Are The World, tifos à l’effigie des enfants et Heal The World dans la foule

Après un solo de guitare enflammé et des pas de danse millimétrés sur la fin de Black Or White, Michael Jackson a montré des tifos aux quatre coins du stade sur la chanson « We Are The World » qui a vu le jour pour des donations pour l’Afrique dans les années 80.



Et toujours dans la veine humanitaire, Michael Jackson a enchaîné avec un discours court, mais fort, sur le besoin d’éradiquer la souffrance dans le monde et notamment pour les enfants. « Aujourd'hui, nous nous tenons debout ensemble dans le monde entier, unis dans un but commun : refaire de la planète un havre de joie, de compréhension et de bonté. Personne ne devrait souffrir, surtout pas nos enfants. Cette fois, nous devons réussir, c'est pour les enfants du monde ».



De là, Michael Jackson a lancé « Heal The World » en chantant autour d’enfants et de jeunes adules aux origines diverses et multiples afin de montrer la richesse culturelle de la planète Terre, mais que dans le même temps, nous sommes et nous devons être tous égaux. Un globe terrestre gonflable est apparu au milieu de la scène. Un moment légendaire dans la carrière toute aussi légendaire de Michael Jackson.

Michael Jackson performs “We Are The World/Heal The World” At Super Bowl XXVII (January 31, 1993) pic.twitter.com/ZLD0SQOVLn — Cedric 💋 (@RoyalThrowback) January 31, 2024

La NFL a fait un don à The Heal The World Foundation

Le prix de l’investissement de Michael Jackson pour son show reste inconnu à ce jour. Néanmoins, The King Of Pop était parvenu à recevoir un petit geste financier de la NFL . Bien que la National Football League ne verse pas d’argent aux artistes qui se produisent pendant la mi-temps, la ligue de football américain a accepté de débourser 100 000 $ à la Heal The World Foundation de Michael Jackson.

En attendant son grand soir, Usher rend hommage à Michael Jackson