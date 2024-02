MMA : Un Français à l’UFC veut rattraper Benoît Saint-Denis !

Florian Barré

En pleine préparation avant son immense combat contre Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis n’est pas le seul Français dans la catégorie des poids légers de l’UFC. Farès Ziam, arrivé dans l’organisation de Dana White en 2019, pourrait s’approcher du top 15 ce week-end en cas de victoire face à Claudio Puelles. De son côté, le « God of War » pourrait entrer dans le top 5 en cas de succès le 9 mars prochain. Deux hommes qui ont une trajectoire différente mais qui sont malgré tout souvent comparés l’un à l’autre.

Depuis sa signature à l’UFC, Farès Ziam n’est que trop peu évoqué par les fans de MMA, possédant un bilan de quatre victoires et deux défaites. Il existe plusieurs raisons. La première étant que celui-ci est arrivé dans l’organisation reine de la discipline durant le Covid. La deuxième raison est qu’il n’a pas été épargné par les blessures et les annulations. Enfin, Ziam est un athlète peu spectaculaire. Il s’est toujours imposé par décision dans l’octogone.

Ziam suit les traces de BSD

Ses deux derniers combats ont été des démonstrations, même s’il n’est pas parvenu à décrocher un finish qui aurait eu un goût de belle récompense. Ce weekend, à Mexico, face à Claudio Puelles, il tentera de changer la donne. Une victoire solide lui permettrait de prendre une nouvelle dimension et de s’approcher un peu de Benoît Saint-Denis. D’ailleurs, au micro de RMC Sport , Farès Ziam s’est exprimé au sujet des comparaisons avec son compatriote et de leur progression opposée.

« J’aimerais qu’on ne s’affronte pas »