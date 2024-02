UFC : La nouvelle est tombée, Manon Fiorot entre dans l’histoire du MMA Français !

Florian Barré

Tous les yeux des fans tricolores de MMA sont rivés sur Benoît Saint-Denis, Cédric Doumbè, Salahdine Parnasse ou Ciryl Gane. Pendant ce temps, une athlète grimpe peu à peu et discrètement les échelons à l’UFC. Alors qu’elle reste sur onze succès de rang, Manon Fiorot se rapproche d’un combat pour le titre flyweight. En attendant, elle entre dans l’histoire en devenant la première française à être bookée dans un combat principal d’une soirée UFC.

En dehors de son tout premier combat de MMA, perdu à la décision partagée en juin 2018, Manon Fiorot ne s’est jamais inclinée dans la cage. Depuis son arrivée à l’UFC en 2021, la Française de 33 ans a remporté ses six combats contre, dans l’ordre, Victoria Leonardo, Tabatha Ricci, Mayra Bueno Silva, Jennifer Maia, Katlyn Chookagian et Rose Namajunas. Le 30 mars prochain, The Beast comme on la surnomme, remettra ça face à Erin Blanchfield, qui possède presque le même bilan (12-1) et qui est sur six succès de rang depuis son arrivée à l’UFC.

MMA - UFC : Saint-Denis donne son pronostic avant de combattre Poirier https://t.co/apmxq8eXgY pic.twitter.com/zcgEknUixQ — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Fiorot, première française en tête d’affiche d’un événement à l’UFC

Pour l’occasion, Dana White a annoncé une très grande nouvelle pour les deux athlètes. En effet, celles qui occupent respectivement les troisième et deuxième places dans le classement de la catégorie s’affronteront lors du main event de l’UFC Atlantic City. Une première pour une combattante française à l’UFC. Seuls Cheick Kongo, Ciryl Gane et Nassourdine Imavov ont eu le droit à cet honneur chez les hommes. Par ailleurs, celle qui sortira victorieuse de cet affrontement devrait obtenir un combat pour le titre face à la Mexicaine, Alexa Grasso.

Toute la carte de l’UFC Atlantic City du 30 mars

Erin Blanchfield vs. Manon Fiorot

Alonzo Menifield vs. Carlos Ulberg

Dennis Buzukja vs. Connor Matthews

Loopy Godinez vs. Virna Jandiroba

Jacob Malkoun vs. Andre Petroski

Bruno Silva vs. Chris Weidman

Sedriques Dumas vs. Nursulton Ruziboev

Kyle Loughran vs. Ange Pacheco

Rhys McKee vs. Chidi Njokuani

Julio Arce vs. Herbert Burns

Ibo Aslan vs. Anton Turkalj

Bill Algeo vs. Kyle Nelson