Boxe : « Je n’ai pas fini ici », Ngannou réagit à son KO

Florian Barré

Ce vendredi soir, Anthony Joshua a choqué le monde de la boxe en couchant Francis Ngannou dès le deuxième round. Si le Britannique était favori du fait de sa longue expérience dans la discipline, il était difficile d’imaginer que The Predator allait finir allonger sur le dos, inconscient, si rapidement. Ce, surtout après avoir tenu tête à Tyson Fury en octobre dernier.

Francis Ngannou ne peut pas dire avec certitude si Anthony Joshua l'a frappé plus fort que quiconque au cours de sa carrière puisque honnêtement, il ne s'en souvient pas. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a évoqué vendredi sa terrible défaite contre AJ . Il a été jeté sur la toile trois fois en deux rounds, le dernier coup le mettant définitivement à terre. Et c’est un crochet du droit de Joshua qui a éteint toutes les lumières qui résistaient encore.

Boxe : L’énorme KO encaissé par Francis Ngannou (vidéo) https://t.co/gg9K5nSzxT pic.twitter.com/4D2BXPbT2v — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« Je n’ai pas ressenti le coup de poing »

Inconscient durant quelques instants, Ngannou a repris peu à peu ses esprits. Il a pu expliquer ce qui lui est arrivé ensuite : « C’était un coup franc. En fait, je n'ai pas ressenti le coup de poing. C'est à cela que sert le KO. Je ne ressens aucune douleur. C'est comme ça que je sais que j'ai été assommé. » a-t-il concédé en conférence de presse d’après-combat. The Predator est resté au sol pendant plusieurs minutes après le KO, mais s'est finalement remis sur pied grâce notamment à un masque à oxygène. Par la suite, il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, déclarant « désolé les gars, je vous ai tous laissé tomber ». Il a également qualifié sa défaite de « mauvaise journée au bureau ».

Ngannou compte remonter sur le ring avant la fin de sa carrière